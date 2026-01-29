ASTROLOGIA

A tensão diminui e o dinheiro começa a fluir: 3 signos sentem o sucesso nas finanças chegar a partir de hoje (29 de janeiro)

Conversas certas, decisões mais calmas e acordos equilibrados marcam o início de uma fase mais próspera para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de 29 de janeiro, o clima muda quando o assunto é dinheiro. A sensação de aperto começa a dar lugar à clareza, permitindo decisões mais inteligentes e negociações mais justas. Questões financeiras deixam de ser motivo constante de estresse e passam a ser tratadas com mais confiança e estratégia. Para três signos, esse movimento marca o início de um período de sucesso e alívio material. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A partir de 29 de janeiro, você percebe uma mudança concreta na forma como o dinheiro circula na sua vida. Questões ligadas à renda e à segurança financeira começam a se organizar, trazendo uma sensação real de controle. Você deixa de agir apenas reagindo às circunstâncias e passa a conduzir suas escolhas com mais firmeza.

Dica cósmica: Confie no seu senso de valor e negocie apenas o que respeita seus limites.

Libra: Conversas que antes pareciam difíceis finalmente se resolvem. Um acordo, ajuste ou solução financeira surge de forma mais simples do que você imaginava. Quando o equilíbrio é restaurado, sua tranquilidade volta junto. A partir de 29 de janeiro, você sente que não precisa mais carregar o peso da preocupação constante.

Dica cósmica: Priorize soluções justas e não tenha medo de expor suas necessidades.

Peixes: Informações importantes chegam para clarear uma situação que vinha causando ansiedade. O que parecia atraso, perda ou erro começa a fazer sentido, e o medo diminui. A partir de 29 de janeiro, você recupera a confiança na sua capacidade de lidar com dinheiro e escolhas práticas.

Dica cósmica: Use a clareza do momento para planejar os próximos passos com calma.