A energia muda de forma decisiva, e Touro, Libra e mais 3 signos vivem um dia de força emocional e influência hoje (29 de janeiro)

A entrada da Lua em Câncer ativa emoções profundas, fortalece vínculos e revela um tipo de poder que nasce do cuidado e da presença

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Na noite de 29 de janeiro, às 19h32, a Lua entra em Câncer e muda completamente o clima emocional do dia. A força agora não vem da imposição, mas da sensibilidade, da empatia e da capacidade de proteger o que é essencial. Esse trânsito desperta um poder silencioso, que influencia pessoas, decisões e caminhos sem precisar de confronto direto. Para cinco signos, esse movimento é especialmente marcante.

Touro: Sua força se manifesta na forma como você se comunica. Em 29 de janeiro, suas palavras ganham peso e criam movimento real. Você sabe exatamente o que dizer, o que pedir e onde colocar sua intenção. Escritas, conversas e decisões ligadas a compromissos ganham um efeito quase imediato.

Dica cósmica: Fale com clareza sobre o que você quer construir e anote seus próximos passos.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
Gêmeos: O poder aparece na sua capacidade de se virar e encontrar soluções práticas. A Lua em Câncer ativa temas ligados à segurança e recursos, mostrando que você tem muito mais controle do que imagina. Em 29 de janeiro, você percebe que consegue conquistar o que precisa usando inteligência e sensibilidade.

Dica cósmica: Confie na sua adaptabilidade e use sua criatividade para garantir estabilidade.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
Câncer: Com a Lua no seu signo, o poder vem da sua essência. Em 29 de janeiro, sua forma de acolher, ouvir e cuidar impacta profundamente quem está ao seu redor. Você se torna um ponto de apoio emocional e isso cria conexões fortes e duradouras.

Dica cósmica: Não subestime o impacto da sua gentileza e da sua presença.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
Libra: Sua força se volta para a vida profissional. Esse dia traz clareza sobre propósito e direção, fazendo você se envolver de verdade com o que faz. Quando existe sentimento e intenção, seu trabalho ganha outro peso e passa a ser reconhecido.

Dica cósmica: Invista energia apenas no que faz sentido para você agora.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
Capricórnio: O poder se manifesta nos relacionamentos. Em 29 de janeiro, você percebe o valor de vínculos seguros e acolhedores. Uma conexão se fortalece e muda sua forma de enxergar o afeto. Ao permitir mais sensibilidade, você se torna uma base sólida para os outros.

Dica cósmica: Baixe a guarda emocional e permita trocas mais verdadeiras.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
