ASTROLOGIA

A energia muda de forma decisiva, e Touro, Libra e mais 3 signos vivem um dia de força emocional e influência hoje (29 de janeiro)

A entrada da Lua em Câncer ativa emoções profundas, fortalece vínculos e revela um tipo de poder que nasce do cuidado e da presença

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Na noite de 29 de janeiro, às 19h32, a Lua entra em Câncer e muda completamente o clima emocional do dia. A força agora não vem da imposição, mas da sensibilidade, da empatia e da capacidade de proteger o que é essencial. Esse trânsito desperta um poder silencioso, que influencia pessoas, decisões e caminhos sem precisar de confronto direto. Para cinco signos, esse movimento é especialmente marcante.

Touro: Sua força se manifesta na forma como você se comunica. Em 29 de janeiro, suas palavras ganham peso e criam movimento real. Você sabe exatamente o que dizer, o que pedir e onde colocar sua intenção. Escritas, conversas e decisões ligadas a compromissos ganham um efeito quase imediato.

Dica cósmica: Fale com clareza sobre o que você quer construir e anote seus próximos passos.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Gêmeos: O poder aparece na sua capacidade de se virar e encontrar soluções práticas. A Lua em Câncer ativa temas ligados à segurança e recursos, mostrando que você tem muito mais controle do que imagina. Em 29 de janeiro, você percebe que consegue conquistar o que precisa usando inteligência e sensibilidade.

Dica cósmica: Confie na sua adaptabilidade e use sua criatividade para garantir estabilidade.

Filmes para o signo de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Com a Lua no seu signo, o poder vem da sua essência. Em 29 de janeiro, sua forma de acolher, ouvir e cuidar impacta profundamente quem está ao seu redor. Você se torna um ponto de apoio emocional e isso cria conexões fortes e duradouras.

Dica cósmica: Não subestime o impacto da sua gentileza e da sua presença.

Filmes para o signo de Câncer 1 de 10

Libra: Sua força se volta para a vida profissional. Esse dia traz clareza sobre propósito e direção, fazendo você se envolver de verdade com o que faz. Quando existe sentimento e intenção, seu trabalho ganha outro peso e passa a ser reconhecido.

Dica cósmica: Invista energia apenas no que faz sentido para você agora.

Filmes para o signo de Libra 1 de 10

Capricórnio: O poder se manifesta nos relacionamentos. Em 29 de janeiro, você percebe o valor de vínculos seguros e acolhedores. Uma conexão se fortalece e muda sua forma de enxergar o afeto. Ao permitir mais sensibilidade, você se torna uma base sólida para os outros.

Dica cósmica: Baixe a guarda emocional e permita trocas mais verdadeiras.