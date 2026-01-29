ASTROLOGIA

O universo envia um sinal impossível de ignorar e Áries, Virgem, Escorpião e Aquário precisam agir antes que a oportunidade passe

Verdades vêm à tona, limites são impostos e quem encara o recado certo começa a retomar o controle da própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 29 de janeiro, não é um dia comum. Uma energia de confronto com a própria verdade se impõe e força decisões que vinham sendo adiadas. Para quatro signos, o recado chega de forma clara, direta e impossível de ignorar. O que parecia confuso começa a fazer sentido, desde que não haja mais autoengano. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje fica claro que se calar para evitar conflito só vinha te diminuindo. Existe algo que precisa ser dito, e quanto antes isso sair, melhor você se sente consigo mesma. Assumir sua voz muda completamente a forma como os outros te enxergam.

Dica cósmica: Falar a verdade também é um ato de coragem consigo.

Virgem: O dia escancara como o excesso de cobrança virou desgaste emocional. Você percebe que estava se tratando com dureza demais, enquanto exigia perfeição o tempo todo. Cuidar de si deixa de ser luxo e vira prioridade.

Dica cósmica: Respeitar seus limites é uma forma de amor-próprio.

Escorpião: Uma verdade que vinha sendo evitada finalmente se impõe. Fingir que não via só estava te prendendo. Hoje, encarar o que sente traz alívio imediato e uma sensação real de liberdade interna.

Dica cósmica: Viver sua verdade é o primeiro passo para se libertar.

Aquário: O dia mostra com clareza onde você se desviou do que realmente faz sentido pra você. Retomar suas prioridades devolve entusiasmo e sensação de direção. Ser fiel a si mesma volta a ser o centro de tudo.

Dica cósmica: Quando você se escolhe, o caminho se reorganiza.