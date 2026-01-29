Acesse sua conta
O universo envia um sinal impossível de ignorar e Áries, Virgem, Escorpião e Aquário precisam agir antes que a oportunidade passe

Verdades vêm à tona, limites são impostos e quem encara o recado certo começa a retomar o controle da própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 29 de janeiro, não é um dia comum. Uma energia de confronto com a própria verdade se impõe e força decisões que vinham sendo adiadas. Para quatro signos, o recado chega de forma clara, direta e impossível de ignorar. O que parecia confuso começa a fazer sentido, desde que não haja mais autoengano. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje fica claro que se calar para evitar conflito só vinha te diminuindo. Existe algo que precisa ser dito, e quanto antes isso sair, melhor você se sente consigo mesma. Assumir sua voz muda completamente a forma como os outros te enxergam.

Dica cósmica: Falar a verdade também é um ato de coragem consigo.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Virgem: O dia escancara como o excesso de cobrança virou desgaste emocional. Você percebe que estava se tratando com dureza demais, enquanto exigia perfeição o tempo todo. Cuidar de si deixa de ser luxo e vira prioridade.

Dica cósmica: Respeitar seus limites é uma forma de amor-próprio.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião: Uma verdade que vinha sendo evitada finalmente se impõe. Fingir que não via só estava te prendendo. Hoje, encarar o que sente traz alívio imediato e uma sensação real de liberdade interna.

Dica cósmica: Viver sua verdade é o primeiro passo para se libertar.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: O dia mostra com clareza onde você se desviou do que realmente faz sentido pra você. Retomar suas prioridades devolve entusiasmo e sensação de direção. Ser fiel a si mesma volta a ser o centro de tudo.

Dica cósmica: Quando você se escolhe, o caminho se reorganiza.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

