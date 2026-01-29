Cor e número da sorte de hoje (29 de janeiro): escolhas conscientes rendem mais do que impulsos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:00
Nesta quinta, os signos sentem a importância de agir com maturidade, especialmente em temas ligados a trabalho, dinheiro e relações pessoais. Pequenos ajustes de postura ajudam a evitar desgastes desnecessários. A cor e o número da sorte funcionam como apoio energético para manter foco, equilíbrio e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Situações profissionais exigem jogo de cintura e mais diplomacia. Evite decisões financeiras impulsivas e preserve sua energia.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 2
Touro: Organização financeira e constância no trabalho trazem bons resultados. Expressar sentimentos fortalece o apoio familiar.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Gêmeos: O dia favorece ganhos financeiros e eficiência no trabalho. Conversas sinceras ajudam a resolver mal-entendidos antigos.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
Câncer: Conquistas pessoais refletem positivamente no ambiente familiar. Investimentos mais seguros ganham destaque hoje.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Leão: Ajustes financeiros pedem paciência. O momento é de cuidar da saúde emocional e evitar cobranças excessivas.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 8
Virgem: Boas oportunidades financeiras surgem, mas pedem atenção aos detalhes. Nem tudo em casa se resolve rapidamente.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
Libra: Estabilidade financeira traz alívio. Manter a rotina, mesmo com pequenos imprevistos, ajuda a sustentar o equilíbrio do dia.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 6
Escorpião: Disciplina e constância garantem avanços sólidos. Dividir responsabilidades evita conflitos no ambiente familiar.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
Sagitário: O crescimento vem de forma gradual. O reconhecimento demora, mas a base construída agora será duradoura.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Capricórnio: Questões familiares pedem escuta e flexibilidade. Rever planos financeiros ajuda a ajustar expectativas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 22
Aquário: Organização financeira e divisão de tarefas trazem mais leveza. O dia favorece aprendizados consistentes.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Peixes: Parcerias se fortalecem quando há apoio mútuo. Ajustar expectativas familiares evita desgaste emocional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5