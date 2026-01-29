Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (29 de janeiro): escolhas conscientes rendem mais do que impulsos

O dia favorece atitudes práticas, decisões bem pensadas e movimentos que buscam segurança a médio e longo prazo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Nesta quinta, os signos sentem a importância de agir com maturidade, especialmente em temas ligados a trabalho, dinheiro e relações pessoais. Pequenos ajustes de postura ajudam a evitar desgastes desnecessários. A cor e o número da sorte funcionam como apoio energético para manter foco, equilíbrio e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Situações profissionais exigem jogo de cintura e mais diplomacia. Evite decisões financeiras impulsivas e preserve sua energia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Touro: Organização financeira e constância no trabalho trazem bons resultados. Expressar sentimentos fortalece o apoio familiar.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Gêmeos: O dia favorece ganhos financeiros e eficiência no trabalho. Conversas sinceras ajudam a resolver mal-entendidos antigos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Conquistas pessoais refletem positivamente no ambiente familiar. Investimentos mais seguros ganham destaque hoje.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Leão: Ajustes financeiros pedem paciência. O momento é de cuidar da saúde emocional e evitar cobranças excessivas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 8

Virgem: Boas oportunidades financeiras surgem, mas pedem atenção aos detalhes. Nem tudo em casa se resolve rapidamente.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Estabilidade financeira traz alívio. Manter a rotina, mesmo com pequenos imprevistos, ajuda a sustentar o equilíbrio do dia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Escorpião: Disciplina e constância garantem avanços sólidos. Dividir responsabilidades evita conflitos no ambiente familiar.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Sagitário: O crescimento vem de forma gradual. O reconhecimento demora, mas a base construída agora será duradoura.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Questões familiares pedem escuta e flexibilidade. Rever planos financeiros ajuda a ajustar expectativas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 22

Aquário: Organização financeira e divisão de tarefas trazem mais leveza. O dia favorece aprendizados consistentes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Peixes: Parcerias se fortalecem quando há apoio mútuo. Ajustar expectativas familiares evita desgaste emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

