Cor e número da sorte de hoje (29 de janeiro): escolhas conscientes rendem mais do que impulsos

O dia favorece atitudes práticas, decisões bem pensadas e movimentos que buscam segurança a médio e longo prazo

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Nesta quinta, os signos sentem a importância de agir com maturidade, especialmente em temas ligados a trabalho, dinheiro e relações pessoais. Pequenos ajustes de postura ajudam a evitar desgastes desnecessários. A cor e o número da sorte funcionam como apoio energético para manter foco, equilíbrio e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Situações profissionais exigem jogo de cintura e mais diplomacia. Evite decisões financeiras impulsivas e preserve sua energia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Touro: Organização financeira e constância no trabalho trazem bons resultados. Expressar sentimentos fortalece o apoio familiar.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Gêmeos: O dia favorece ganhos financeiros e eficiência no trabalho. Conversas sinceras ajudam a resolver mal-entendidos antigos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

Câncer: Conquistas pessoais refletem positivamente no ambiente familiar. Investimentos mais seguros ganham destaque hoje.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Leão: Ajustes financeiros pedem paciência. O momento é de cuidar da saúde emocional e evitar cobranças excessivas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 8

Virgem: Boas oportunidades financeiras surgem, mas pedem atenção aos detalhes. Nem tudo em casa se resolve rapidamente.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Libra: Estabilidade financeira traz alívio. Manter a rotina, mesmo com pequenos imprevistos, ajuda a sustentar o equilíbrio do dia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Escorpião: Disciplina e constância garantem avanços sólidos. Dividir responsabilidades evita conflitos no ambiente familiar.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Sagitário: O crescimento vem de forma gradual. O reconhecimento demora, mas a base construída agora será duradoura.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Capricórnio: Questões familiares pedem escuta e flexibilidade. Rever planos financeiros ajuda a ajustar expectativas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 22

Aquário: Organização financeira e divisão de tarefas trazem mais leveza. O dia favorece aprendizados consistentes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Peixes: Parcerias se fortalecem quando há apoio mútuo. Ajustar expectativas familiares evita desgaste emocional.

Cor da sorte: Laranja