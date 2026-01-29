PRECONCEITO

A curiosa história por trás da expressão pejorativa 'república das bananas'

O caso da Guatemala exemplifica a dinâmica de poder por trás da famosa expressão pejorativa

Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:00

Uma expressão histórica que transita entre a ofensa e a discriminação Crédito: iyoupapa/Flickr

As relações de poder entre nações deixam marcas que duram séculos no vocabulário cotidiano. A expressão república das bananas é um exemplo claro dessa herança colonial persistente.

A dinâmica de dominação envolvia o uso de empresas privadas como braços do governo dos Estados Unidos. Essas companhias funcionavam como intermediárias para garantir interesses estratégicos em solo estrangeiro.

Por meio desse sistema, Washington apoiava governos aliados e trabalhava ativamente para remover opositores. O controle econômico abria caminho para manipulações políticas profundas e violentas na região.

O golpe de Estado na Guatemala em 1954

Um dos casos mais emblemáticos dessa política ocorreu na Guatemala durante a década de 1950. O presidente Jacobo Arbenz, eleito democraticamente, tentou realizar reformas que afetavam a United Fruit Company.

A interferência direta em terras da UFC gerou uma reação imediata do governo norte-americano. Como resultado, Arbenz sofreu um golpe de Estado em 1954, com apoio explícito dos Estados Unidos.

Para substituir o líder democrático, as potências instauraram um regime ditatorial no país. Esse movimento visava proteger os lucros da bananeira estadunidense e manter o controle sobre o território.

Dessa forma, a democracia foi sacrificada em nome dos interesses corporativos estrangeiros. A Guatemala tornou-se, na prática, o modelo do que o mundo passaria a chamar de república das bananas.

Marcas de dominação e resistência

A história colonial por trás do termo revela uma face obscura da política internacional. A soberania das nações latino-americanas era frequentemente violada para garantir o fluxo de mercadorias baratas.

Além disso, essa prática criou um ciclo de instabilidade que perdurou por gerações inteiras. O apoio a ditaduras em troca de favores comerciais destruiu instituições e atrasou o desenvolvimento social regional.

Nesse contexto, a expressão não descreve apenas uma economia baseada em frutas, mas um sistema de opressão. Ela simboliza a resistência de povos que lutaram contra a interferência externa em suas leis.

Portanto, entender o golpe na Guatemala é essencial para desmistificar o uso leviano do termo hoje. A corrupção e o fracasso estatal citados muitas vezes foram subprodutos de intervenções planejadas fora.