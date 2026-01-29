Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que o frio entra mesmo com janelas boas? A solução pode ser mais simples que você pensa

Descubra como usar itens simples para impedir que o ar gelado atravesse as molduras das suas janelas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:00

Como evitar que aquele "ventinho gelado" que esfria a casa Crédito: Freepik

Manter a temperatura agradável em ambientes internos exige atenção redobrada com as aberturas da casa para o exterior. Pequenas frestas são suficientes para deixar o calor escapar e permitir a entrada do vento gelado.

Existem diversas alternativas para quem busca economia imediata sem precisar realizar grandes reformas estruturais. O uso de materiais corretos nas juntas de vedação pode transformar completamente a sensação térmica do ambiente.

Decoração - o que colocar no quarto no lugar das cortinas

Persiana de rolo: leveza e visual clean é com esse produto por Max Vakhtbovycn/Pexels
Vidro decorativo: adicione um toque de personalização do seu cômodo por Divulgação
Mosquiteiro: fácil de abrir e fechar, e ainda impede que insetos entrem em casa por Depositphotos/Divulgação
Painéis japoneses: minimalista e aconchegante, esse modelo está tomando conta do ocidente por Divulgação/Archiproducts
1 de 4
Persiana de rolo: leveza e visual clean é com esse produto por Max Vakhtbovycn/Pexels

Atualmente, as lojas de materiais de construção oferecem produtos de baixo custo que qualquer pessoa pode aplicar sozinha. Basta identificar os pontos críticos por onde o ar externo consegue atravessar a moldura da janela.

Espuma e fitas de vedação

As fitas de vedação adesivas feitas de borracha ou espuma são excelentes para fechar frestas menores ao redor das janelas. Elas oferecem uma aplicação ágil e resolvem o problema do vento que passa pelas frestas laterais.

Toño Escriv, especialista no assunto, explica em um vídeo publicado no TikTok que outra dica valiosa é o uso de espuma de poliuretano para preencher espaços vazios. Esse material expande e veda totalmente as aberturas, criando uma camada isolante muito resistente.

Adicionalmente, painéis rígidos ou materiais refletivos podem ser instalados dentro da caixa da persiana para bloquear o frio. Essa área é frequentemente negligenciada, mas é por onde a baixa temperatura entra com mais força.

Películas térmicas e silicone

Uma dica valiosa para janelas de vidro simples é a aplicação de películas térmicas diretamente sobre a superfície vítrea. Esse recurso atua como uma camada extra de proteção, diminuindo a perda de calor para o exterior.

LEIA MAIS 

O método escandinavo para dormir que é pá pum: a solução para uma boa noite de sono a dois

Seus pés congelam no frio? Você pode estar jogando a solução no lixo, entenda

Queda de cabelo? Reforçar essa vitamina pode ser a solução

O fim do papel higiênico está próximo; veja qual solução vai substituí-lo

Acorda com o coração acelerado? Pode ser ansiedade matinal; e tem solução

Além das películas, o silicone utilizado na impermeabilização das juntas externas é um recurso muito válido e duradouro. Selar essas aberturas impede que as correntes de vento gelado atravessem a estrutura da parede.

Dessa forma, você garante que nenhum "vilão escondido" prejudique o aquecimento dos seus cômodos durante as noites de inverno. A vedação externa é tão importante quanto a interna para manter o equilíbrio térmico ideal.

Benefícios do isolamento correto

Implementar essas mudanças simples ajuda a reter o calor interno de forma muito mais eficiente e contínua. Logo, você notará que o ambiente fica aquecido por mais tempo, mesmo após desligar aparelhos de aquecimento.

O isolamento térmico adequado também evita a formação de correntes de ar que podem causar desconforto e doenças respiratórias. Vedar a casa é um investimento em saúde e conforto para toda a sua família neste inverno.

Por fim, lembre-se de conferir se todos os mecanismos de abertura continuam funcionando bem após as modificações. Manter o equilíbrio entre vedação e funcionalidade é o segredo para uma casa protegida e sempre funcional.

Mais recentes

Imagem - Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos

Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos
Imagem - Socos e ofensas: vídeo expõe agressão entre músicos da banda de Flay e cantora se manifesta

Socos e ofensas: vídeo expõe agressão entre músicos da banda de Flay e cantora se manifesta
Imagem - Hoje (29 de janeiro) marca um dia de virada para Sagitário, Libra e mais 2 signos; veja como as parcerias mudam tudo

Hoje (29 de janeiro) marca um dia de virada para Sagitário, Libra e mais 2 signos; veja como as parcerias mudam tudo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
01

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
02

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana
03

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
04

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)