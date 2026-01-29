Por que o frio entra mesmo com janelas boas? A solução pode ser mais simples que você pensa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:00
Manter a temperatura agradável em ambientes internos exige atenção redobrada com as aberturas da casa para o exterior. Pequenas frestas são suficientes para deixar o calor escapar e permitir a entrada do vento gelado.
Existem diversas alternativas para quem busca economia imediata sem precisar realizar grandes reformas estruturais. O uso de materiais corretos nas juntas de vedação pode transformar completamente a sensação térmica do ambiente.
Atualmente, as lojas de materiais de construção oferecem produtos de baixo custo que qualquer pessoa pode aplicar sozinha. Basta identificar os pontos críticos por onde o ar externo consegue atravessar a moldura da janela.
As fitas de vedação adesivas feitas de borracha ou espuma são excelentes para fechar frestas menores ao redor das janelas. Elas oferecem uma aplicação ágil e resolvem o problema do vento que passa pelas frestas laterais.
Toño Escriv, especialista no assunto, explica em um vídeo publicado no TikTok que outra dica valiosa é o uso de espuma de poliuretano para preencher espaços vazios. Esse material expande e veda totalmente as aberturas, criando uma camada isolante muito resistente.
Adicionalmente, painéis rígidos ou materiais refletivos podem ser instalados dentro da caixa da persiana para bloquear o frio. Essa área é frequentemente negligenciada, mas é por onde a baixa temperatura entra com mais força.
Uma dica valiosa para janelas de vidro simples é a aplicação de películas térmicas diretamente sobre a superfície vítrea. Esse recurso atua como uma camada extra de proteção, diminuindo a perda de calor para o exterior.
Além das películas, o silicone utilizado na impermeabilização das juntas externas é um recurso muito válido e duradouro. Selar essas aberturas impede que as correntes de vento gelado atravessem a estrutura da parede.
Dessa forma, você garante que nenhum "vilão escondido" prejudique o aquecimento dos seus cômodos durante as noites de inverno. A vedação externa é tão importante quanto a interna para manter o equilíbrio térmico ideal.
Implementar essas mudanças simples ajuda a reter o calor interno de forma muito mais eficiente e contínua. Logo, você notará que o ambiente fica aquecido por mais tempo, mesmo após desligar aparelhos de aquecimento.
O isolamento térmico adequado também evita a formação de correntes de ar que podem causar desconforto e doenças respiratórias. Vedar a casa é um investimento em saúde e conforto para toda a sua família neste inverno.
Por fim, lembre-se de conferir se todos os mecanismos de abertura continuam funcionando bem após as modificações. Manter o equilíbrio entre vedação e funcionalidade é o segredo para uma casa protegida e sempre funcional.