Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O método escandinavo para dormir que é pá pum: a solução para uma boa noite de sono a dois

Dormir na mesma cama, mas com edredons separados, promete acabar com o "roubo de lençol" e melhorar drasticamente a qualidade do descanso a dois

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:00

Conheça o novo método para dormir de casal
Conheça o novo método para dormir de casal Crédito: Freepik

O "método escandinavo para dormir" virou febre no TikTok e promete ser o fim das discussões noturnas. A técnica é simples: em vez de um edredom de casal, cada parceiro utiliza o seu próprio cobertor individual. Especialistas da Universidade da Sunshine Coast decidiram investigar se essa tendência cultural da Suécia, Noruega e Dinamarca realmente funciona para a saúde.

Embora ainda não existam estudos clínicos definitivos sobre a prática, a ciência do sono sugere que a individualização do microclima na cama é benéfica. Ao eliminar o atrito físico por espaço e tecido, o casal reduz micro-despertares que ocorrem ao longo da noite. Isso permite que a proximidade emocional seja mantida sem os sacrifícios físicos comuns de compartilhar o mesmo lençol.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 20
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

Conforto térmico personalizado para cada parceiro

A biologia individual dita que cada pessoa possui uma "janela de temperatura" ideal para o sono profundo. Fatores como metabolismo, alterações hormonais (como na menopausa) e até o cronotipo (ser matutino ou noturno) influenciam se você sente mais calor ou frio. Com dois edredons, cada um escolhe a gramatura e o material que melhor atende às suas necessidades térmicas.

Mulheres na menopausa, por exemplo, frequentemente sofrem com ondas de calor noturnas e podem preferir tecidos mais leves ou remover o cobertor totalmente.

Enquanto isso, o parceiro pode permanecer aquecido sob uma camada mais grossa sem ser incomodado pelas mudanças bruscas de temperatura do outro lado. Essa autonomia térmica é um dos pilares da higiene do sono moderna defendida por pesquisadores.

LEIA MAIS

Por que você acorda à noite? Uma explicação simples de como encontrar a paz novamente e voltar a dormir

Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Dormir com o seu cachorro na cama pode levar a doenças fatais, indicam especialistas

Usar máscara para dormir melhora o sono, o aprendizado e até a memória, apontam estudos

Além da temperatura, o método resolve o problema crônico dos movimentos bruscos durante a noite. Estudos indicam que as mulheres são mais sensíveis aos movimentos dos parceiros, o que pode fragmentar o ciclo do sono. Com lençóis separados, o impacto de alguém se virar ou levantar para ir ao banheiro é minimizado, garantindo que o outro continue em sono profundo.

As desvantagens práticas e o veredito dos especialistas

Apesar dos benefícios claros para a saúde, o método escandinavo apresenta alguns desafios logísticos no dia a dia. As pesquisadoras Yaqoot Fatima, Danielle Wilson e Nisreen Aouira alertam que arrumar a cama se torna uma tarefa mais complexa com duas peças separadas. Além disso, em camas menores que o tamanho Queen, os edredons podem escorregar facilmente para os lados.

Outro ponto levantado é a possível barreira física inicial que dois cobertores podem criar para momentos de intimidade e "conchinha". O casal precisa ser intencional para garantir que a separação dos tecidos não se torne uma separação afetiva. No entanto, para muitos, a melhora no humor matinal devido a uma noite bem dormida compensa qualquer dificuldade técnica na arrumação do quarto.

Em resumo, o método escandinavo não é uma cura mágica, mas uma excelente estratégia de higiene do sono. Ele não substitui tratamentos para insônia crônica, mas funciona como uma "dica prática" valiosa. Se o seu problema é a guerra pelo cobertor ou a diferença de temperatura, essa tradição nórdica pode ser a mudança que faltava na sua rotina.

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026