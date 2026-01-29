SAÚDE

Emagrece? Especialistas dizem se suplemento que virou moda funciona como 'ozempic natural'

Descubra se o suplemento de origem vegetal realmente funciona como substituto para remédios de emagrecer

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:00

Veja o que os especialistas dizem sobre os efeitos colaterais e a eficácia da berberina no corpo humano Crédito: Freepik

Muitas pessoas buscam alternativas naturais para otimizar a saúde e perder gordura corporal de maneira segura.

Nesse cenário, um composto vegetal chamado berberina tornou-se popular e recebeu o apelido curioso de "Ozempic natural" recentemente.

O termo surgiu por causa da semelhança teórica com remédios voltados ao tratamento de diabetes e obesidade.

Apesar da fama, o Conselho Federal de Farmácia recomenda cautela e análise criteriosa das informações disponíveis sobre o produto.

Entenda o extrato vegetal

A berberina nada mais é do que uma substância natural retirada de partes específicas de plantas, como rizomas e raízes.

Embora pareça uma novidade, a medicina chinesa utiliza esse recurso há milhares de anos para diversos tratamentos.

Hoje, a indústria farmacêutica isola esse composto em cápsulas para facilitar o consumo diário. Esse formato prático permite que o suplemento seja integrado à rotina de quem busca melhorar o funcionamento geral do corpo e metabolismo.

Impactos na saúde geral

Pesquisadores observaram que a berberina tem potencial para ajudar na regulação da glicose na corrente sanguínea.

Ademais, o extrato possui ação contra inflamações e pode diminuir os níveis de gordura no sangue, como o colesterol ruim.

Esses benefícios tornam o suplemento uma opção interessante para apoiar a saúde metabólica.

Por outro lado, especialistas reforçam que esses efeitos positivos, embora promissores, não dispensam a necessidade de manter hábitos de vida saudáveis diariamente.

Eficácia no controle do peso

O Conselho Federal de Farmácia indica que as evidências científicas sobre o emagrecimento com berberina ainda precisam de mais aprofundamento.

Ainda assim, um estudo relevante demonstrou redução no peso corporal e na medida da cintura dos participantes.

Acredita-se que o composto ajude a diminuir a fome e a organizar os processos metabólicos. Todavia, os médicos são enfáticos ao dizer que a berberina não substitui terapias com Mounjaro ou Ozempic em pacientes diagnosticados.

Alertas sobre o uso

Mesmo sendo natural, a berberina pode causar reações indesejadas como constipação, diarreia, vômitos e dores abdominais constantes.

Além do mais, o suplemento pode interagir com fármacos usados para tratar hipertensão, dificultando o controle da doença crônica.