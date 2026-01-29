Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emagrece? Especialistas dizem se suplemento que virou moda funciona como 'ozempic natural'

Descubra se o suplemento de origem vegetal realmente funciona como substituto para remédios de emagrecer

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:00

Veja o que os especialistas dizem sobre os efeitos colaterais e a eficácia da berberina no corpo humano
Veja o que os especialistas dizem sobre os efeitos colaterais e a eficácia da berberina no corpo humano Crédito: Freepik

Muitas pessoas buscam alternativas naturais para otimizar a saúde e perder gordura corporal de maneira segura.

Nesse cenário, um composto vegetal chamado berberina tornou-se popular e recebeu o apelido curioso de "Ozempic natural" recentemente.

Ozempic e Mounjaro

Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
1 de 6
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)

O termo surgiu por causa da semelhança teórica com remédios voltados ao tratamento de diabetes e obesidade.

Apesar da fama, o Conselho Federal de Farmácia recomenda cautela e análise criteriosa das informações disponíveis sobre o produto.

Entenda o extrato vegetal

A berberina nada mais é do que uma substância natural retirada de partes específicas de plantas, como rizomas e raízes.

Embora pareça uma novidade, a medicina chinesa utiliza esse recurso há milhares de anos para diversos tratamentos.

Hoje, a indústria farmacêutica isola esse composto em cápsulas para facilitar o consumo diário. Esse formato prático permite que o suplemento seja integrado à rotina de quem busca melhorar o funcionamento geral do corpo e metabolismo.

Impactos na saúde geral

Pesquisadores observaram que a berberina tem potencial para ajudar na regulação da glicose na corrente sanguínea.

Ademais, o extrato possui ação contra inflamações e pode diminuir os níveis de gordura no sangue, como o colesterol ruim.

LEIA MAIS

A dieta Ozempic: conheça a nova alternativa natural para perder peso sem usar canetas emagrecedoras

Justiça determina que plano de saúde da Petrobras forneça Ozempic a beneficiário

Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda

Inclusão de Ozempic e similares no SUS é barrada por comissão ligada ao Ministério da Saúde

Veja 7 mitos e verdades sobre o uso de Ozempic e Mounjaro

Esses benefícios tornam o suplemento uma opção interessante para apoiar a saúde metabólica.

Por outro lado, especialistas reforçam que esses efeitos positivos, embora promissores, não dispensam a necessidade de manter hábitos de vida saudáveis diariamente.

Eficácia no controle do peso

O Conselho Federal de Farmácia indica que as evidências científicas sobre o emagrecimento com berberina ainda precisam de mais aprofundamento.

Ainda assim, um estudo relevante demonstrou redução no peso corporal e na medida da cintura dos participantes.

Acredita-se que o composto ajude a diminuir a fome e a organizar os processos metabólicos. Todavia, os médicos são enfáticos ao dizer que a berberina não substitui terapias com Mounjaro ou Ozempic em pacientes diagnosticados.

Alertas sobre o uso

Mesmo sendo natural, a berberina pode causar reações indesejadas como constipação, diarreia, vômitos e dores abdominais constantes.

Além do mais, o suplemento pode interagir com fármacos usados para tratar hipertensão, dificultando o controle da doença crônica.

O uso é contraindicado para lactantes, grávidas e crianças por falta de segurança comprovada. Consequentemente, a orientação de um profissional de saúde é o único caminho seguro para quem pretende experimentar esse suplemento milenar.

Mais recentes

Imagem - A mais antiga: pesquisadores descobrem formiga de 40 milhões de anos em coleção esquecida do escritor Goethe

A mais antiga: pesquisadores descobrem formiga de 40 milhões de anos em coleção esquecida do escritor Goethe
Imagem - Zilá e Naiane confrontam Janete sobre relação de João Raul e Agrado. confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (29 de janeiro)

Zilá e Naiane confrontam Janete sobre relação de João Raul e Agrado. confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (29 de janeiro)
Imagem - Nara Costa volta a falar sobre conversão ao cristianismo após deixar o arrocha: ‘Precisava obedecer a um chamado maior’

Nara Costa volta a falar sobre conversão ao cristianismo após deixar o arrocha: ‘Precisava obedecer a um chamado maior’

MAIS LIDAS

Imagem - No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática
01

No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
02

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
03

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)
04

Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)