Emagrece? Especialistas dizem se suplemento que virou moda funciona como 'ozempic natural'

Agência Correio
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:00
Muitas pessoas buscam alternativas naturais para otimizar a saúde e perder gordura corporal de maneira segura.
Nesse cenário, um composto vegetal chamado berberina tornou-se popular e recebeu o apelido curioso de "Ozempic natural" recentemente.
Ozempic e Mounjaro
O termo surgiu por causa da semelhança teórica com remédios voltados ao tratamento de diabetes e obesidade.
Apesar da fama, o Conselho Federal de Farmácia recomenda cautela e análise criteriosa das informações disponíveis sobre o produto.
A berberina nada mais é do que uma substância natural retirada de partes específicas de plantas, como rizomas e raízes.
Embora pareça uma novidade, a medicina chinesa utiliza esse recurso há milhares de anos para diversos tratamentos.
Hoje, a indústria farmacêutica isola esse composto em cápsulas para facilitar o consumo diário. Esse formato prático permite que o suplemento seja integrado à rotina de quem busca melhorar o funcionamento geral do corpo e metabolismo.
Pesquisadores observaram que a berberina tem potencial para ajudar na regulação da glicose na corrente sanguínea.
Ademais, o extrato possui ação contra inflamações e pode diminuir os níveis de gordura no sangue, como o colesterol ruim.
Esses benefícios tornam o suplemento uma opção interessante para apoiar a saúde metabólica.
Por outro lado, especialistas reforçam que esses efeitos positivos, embora promissores, não dispensam a necessidade de manter hábitos de vida saudáveis diariamente.
O Conselho Federal de Farmácia indica que as evidências científicas sobre o emagrecimento com berberina ainda precisam de mais aprofundamento.
Ainda assim, um estudo relevante demonstrou redução no peso corporal e na medida da cintura dos participantes.
Acredita-se que o composto ajude a diminuir a fome e a organizar os processos metabólicos. Todavia, os médicos são enfáticos ao dizer que a berberina não substitui terapias com Mounjaro ou Ozempic em pacientes diagnosticados.
Mesmo sendo natural, a berberina pode causar reações indesejadas como constipação, diarreia, vômitos e dores abdominais constantes.
Além do mais, o suplemento pode interagir com fármacos usados para tratar hipertensão, dificultando o controle da doença crônica.
O uso é contraindicado para lactantes, grávidas e crianças por falta de segurança comprovada. Consequentemente, a orientação de um profissional de saúde é o único caminho seguro para quem pretende experimentar esse suplemento milenar.