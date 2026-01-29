CURIOSIDADE

A mais antiga: pesquisadores descobrem formiga de 40 milhões de anos em coleção esquecida do escritor Goethe

Coleção de âmbar de Johann Wolfgang von Goethe guardava fóssil inédito de formiga

Pesquisadores alemães identificam inseto do período Eoceno em coleção do século XIX Crédito: Pixabay

Você sabia que o renomado escritor Goethe também era apaixonado pela observação da natureza? Recentemente, cientistas alemães examinaram sua coleção pessoal de âmbar e localizaram uma formiga que viveu há milhões de anos.

O material foi coletado no Mar Báltico, uma prática muito comum entre os estudiosos dos séculos XVIII e XIX.

O segredo que a visão humana não alcançou

O inseto permanecia camuflado dentro da resina fossilizada há décadas sem ser notado por ninguém. Devido à falta de contraste natural do material, os olhos e microscópios comuns não detectavam sua presença física ali.

Como resultado, o fóssil passou despercebido por gerações de entusiastas e guardiões da coleção histórica. Apenas recentemente a tecnologia correta permitiu que esse mistério biológico fosse enfim revelado para o mundo científico.

Imagens tridimensionais detalham o inseto antigo

Os pesquisadores aplicaram técnicas de tomografia de alta resolução para observar o interior do âmbar sem danificá-lo. Então, eles criaram imagens interativas que mostram a formiga por todos os ângulos possíveis através de modelos 3D.

Notavelmente, as estruturas internas preservadas chamaram a atenção de toda a equipe acadêmica da Universidade de Jena. Desse modo, a análise abriu portas para novos estudos detalhados sobre a anatomia desses seres primitivos.

Uma criatura que viveu em selvas europeias extintas

A formiga faz parte da espécie Ctenobethylus goepperti, um tipo de inseto típico do antigo período Eoceno. Naquele tempo, densas florestas tropicais cobriam grande parte do território que hoje conhecemos como o continente europeu.

Bernhard Bock ressaltou que o excelente estado do fóssil permitiu realizar descrições científicas muito ricas e detalhadas. Logo, a descoberta reforça o conhecimento sobre espécies que desapareceram há milhões de anos da face da Terra.

A importância vital das coleções de séculos atrás

O achado reforça que objetos guardados em museus e acervos antigos ainda possuem um potencial informativo gigante. Goethe reuniu essas peças com cuidado, preservando involuntariamente dados essenciais para o futuro da biologia e da paleontologia.