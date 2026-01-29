Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A mais antiga: pesquisadores descobrem formiga de 40 milhões de anos em coleção esquecida do escritor Goethe

Coleção de âmbar de Johann Wolfgang von Goethe guardava fóssil inédito de formiga

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:00

Pesquisadores alemães identificam inseto do período Eoceno em coleção do século XIX
Pesquisadores alemães identificam inseto do período Eoceno em coleção do século XIX Crédito: Pixabay

Você sabia que o renomado escritor Goethe também era apaixonado pela observação da natureza? Recentemente, cientistas alemães examinaram sua coleção pessoal de âmbar e localizaram uma formiga que viveu há milhões de anos.

O material foi coletado no Mar Báltico, uma prática muito comum entre os estudiosos dos séculos XVIII e XIX.

Himenópteros: abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas, formigas

Proliferação de himenópteros pode causar danos estruturais às construções por Shutterstock
Eles recebem o nome devido às asas membranosas por Divulgação
É possível manter sua casa livre de formigas com dicas eficazes por Freepik
Soluções caseiras podem livrar o seu quintal da infestação de formigas  por imagem ilustrativa gerada por IA
São popularmente conhecidos como abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas, formigas por Shutterstock
A presença crescente desses himenópteros nas áreas urbanas tem gerado preocupação  por Divulgação
As abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas (Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock) por Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock
Ataques de abelhas: aumento de chamadas aos serviços de emergência destaca a importância de medidas preventivas e educativas por Pexels
Picada: compressas de gelo também podem ser utilizadas para aliviar a dor e o edema por Pexels
Chegada da primavera traz aumento na atividade de himenópteros nas áreas urbanas por Shutterstock
Esses insetos, como abelhas e vespas, buscam locais adequados para a construção de seus ninhos por PATRICK PLEUL/AFP
Eles escolhem fachadas de edifícios e outras estruturas urbanas por PATRICK PLEUL/AFP
Preferência por áreas escondidas pode ser atribuída à disponibilidade de materiais e à proteção oferecida pelas construções por Imagem gerada por IA
Abelhas em quadros de mel em Ploerdut, oeste da França. por FRED TANNEAU/AFP
Abelha coleta pólen de um girassol em Dortmund, Alemanha Ocidental por INA FASSBENDER/AFP
Formiga fossilizada de 113 milhões de anos preservada em calcário descoberto no Nordeste do Brasil por Anderson Lepeco
1 de 16
Proliferação de himenópteros pode causar danos estruturais às construções por Shutterstock

O segredo que a visão humana não alcançou

O inseto permanecia camuflado dentro da resina fossilizada há décadas sem ser notado por ninguém. Devido à falta de contraste natural do material, os olhos e microscópios comuns não detectavam sua presença física ali.

Como resultado, o fóssil passou despercebido por gerações de entusiastas e guardiões da coleção histórica. Apenas recentemente a tecnologia correta permitiu que esse mistério biológico fosse enfim revelado para o mundo científico.

Imagens tridimensionais detalham o inseto antigo

Os pesquisadores aplicaram técnicas de tomografia de alta resolução para observar o interior do âmbar sem danificá-lo. Então, eles criaram imagens interativas que mostram a formiga por todos os ângulos possíveis através de modelos 3D.

Notavelmente, as estruturas internas preservadas chamaram a atenção de toda a equipe acadêmica da Universidade de Jena. Desse modo, a análise abriu portas para novos estudos detalhados sobre a anatomia desses seres primitivos.

Uma criatura que viveu em selvas europeias extintas

A formiga faz parte da espécie Ctenobethylus goepperti, um tipo de inseto típico do antigo período Eoceno. Naquele tempo, densas florestas tropicais cobriam grande parte do território que hoje conhecemos como o continente europeu.

LEIA MAIS 

A ameaça silenciosa que esse tipo de formiga pode representar à saúde humana, segundo especialistas

Aprenda o truque caseiro definitivo para acabar com as formigas que invadiram sua casa

Quer acabar de vez com as formigas na cozinha? Veja dicas certeiras para afastar os insetos

Com mandíbulas de foice, formiga pré-histórica é encontrada no Brasil

Formigas invadiram sua casa? Veja 5 soluções naturais que funcionam

Bernhard Bock ressaltou que o excelente estado do fóssil permitiu realizar descrições científicas muito ricas e detalhadas. Logo, a descoberta reforça o conhecimento sobre espécies que desapareceram há milhões de anos da face da Terra.

A importância vital das coleções de séculos atrás

O achado reforça que objetos guardados em museus e acervos antigos ainda possuem um potencial informativo gigante. Goethe reuniu essas peças com cuidado, preservando involuntariamente dados essenciais para o futuro da biologia e da paleontologia.

Certamente, o material acumulado por estudiosos do passado continua ajudando a ciência contemporânea de forma surpreendente. Assim, a história natural ganha novos capítulos valiosos através de peças que estavam esquecidas em estantes históricas.

Tags:

Ciência Histórias Curiosas

Mais recentes

Imagem - Zilá e Naiane confrontam Janete sobre relação de João Raul e Agrado. confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (29 de janeiro)

Zilá e Naiane confrontam Janete sobre relação de João Raul e Agrado. confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (29 de janeiro)
Imagem - Nara Costa volta a falar sobre conversão ao cristianismo após deixar o arrocha: ‘Precisava obedecer a um chamado maior’

Nara Costa volta a falar sobre conversão ao cristianismo após deixar o arrocha: ‘Precisava obedecer a um chamado maior’
Imagem - 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (29) tem segredo revelado, criança em risco e roubo misterioso

'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (29) tem segredo revelado, criança em risco e roubo misterioso

MAIS LIDAS

Imagem - No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática
01

No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
02

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
03

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)
04

Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)