Netflix anuncia estreia de O Agente Secreto no streaming

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:41
A Netflix confirmou que O Agente Secreto, novo longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, será incorporado ao catálogo do streaming no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27), durante a inauguração do novo escritório da empresa em São Paulo, e reforça a estratégia da plataforma de ampliar investimentos em produções nacionais.
A informação foi divulgada pelo co-CEO da Netflix, Greg Peters, que destacou a relação construída pela empresa com o audiovisual brasileiro ao longo dos últimos anos. Segundo ele, a abertura do novo escritório simboliza a consolidação dessa parceria com criadores locais e a aposta em histórias capazes de alcançar o público internacional.
O Agente Secreto
O Agente Secreto é citado como um exemplo desse movimento. O filme teve boa repercussão recente, recebeu indicações importantes e acumulou prêmios ao longo da temporada, o que aumentou a expectativa em torno de seu lançamento no streaming. Apesar da confirmação, a Netflix ainda não informou a data exata em que o longa ficará disponível para os assinantes.
A trama acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um professor universitário acusado de envolvimento em atividades consideradas subversivas. Para escapar da perseguição, ele foge para Recife com o filho pequeno, acreditando que estará seguro até conseguir deixar o país. Ao chegar à cidade, no entanto, descobre que se tornou alvo de um antigo inimigo e passa a viver sob ameaça constante.
Além de Moura, o elenco reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco, Wilson Rabelo e Laura Lufési.
Durante o evento em São Paulo, Greg Peters explicou que a Netflix atuou em parceria com os produtores do filme, contribuindo para o financiamento e garantindo o licenciamento para exibição futura na plataforma. Segundo ele, a ideia é manter flexibilidade para que os realizadores decidam o melhor caminho para seus projetos, incluindo uma permanência mais longa nos cinemas antes da estreia no streaming.
A expectativa é que O Agente Secreto siga em cartaz nas salas de cinema por mais algum tempo antes de migrar para a Netflix, movimento frequentemente defendido publicamente pelo diretor Kleber Mendonça Filho como forma de fortalecer o circuito exibidor nacional.