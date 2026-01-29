Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Netflix anuncia estreia de O Agente Secreto no streaming

Filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, será lançado na plataforma em data ainda não divulgada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:41

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda Crédito: Reprodução

A Netflix confirmou que O Agente Secreto, novo longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, será incorporado ao catálogo do streaming no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27), durante a inauguração do novo escritório da empresa em São Paulo, e reforça a estratégia da plataforma de ampliar investimentos em produções nacionais.

A informação foi divulgada pelo co-CEO da Netflix, Greg Peters, que destacou a relação construída pela empresa com o audiovisual brasileiro ao longo dos últimos anos. Segundo ele, a abertura do novo escritório simboliza a consolidação dessa parceria com criadores locais e a aposta em histórias capazes de alcançar o público internacional.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

O Agente Secreto é citado como um exemplo desse movimento. O filme teve boa repercussão recente, recebeu indicações importantes e acumulou prêmios ao longo da temporada, o que aumentou a expectativa em torno de seu lançamento no streaming. Apesar da confirmação, a Netflix ainda não informou a data exata em que o longa ficará disponível para os assinantes.

A trama acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um professor universitário acusado de envolvimento em atividades consideradas subversivas. Para escapar da perseguição, ele foge para Recife com o filho pequeno, acreditando que estará seguro até conseguir deixar o país. Ao chegar à cidade, no entanto, descobre que se tornou alvo de um antigo inimigo e passa a viver sob ameaça constante.

Leia mais

Imagem - Bridgerton aposta em fidelidade ao livro e entrega quarta temporada mais próxima da obra original

Bridgerton aposta em fidelidade ao livro e entrega quarta temporada mais próxima da obra original

Imagem - Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos

Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos

Imagem - Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

Além de Moura, o elenco reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco, Wilson Rabelo e Laura Lufési.

Durante o evento em São Paulo, Greg Peters explicou que a Netflix atuou em parceria com os produtores do filme, contribuindo para o financiamento e garantindo o licenciamento para exibição futura na plataforma. Segundo ele, a ideia é manter flexibilidade para que os realizadores decidam o melhor caminho para seus projetos, incluindo uma permanência mais longa nos cinemas antes da estreia no streaming.

A expectativa é que O Agente Secreto siga em cartaz nas salas de cinema por mais algum tempo antes de migrar para a Netflix, movimento frequentemente defendido publicamente pelo diretor Kleber Mendonça Filho como forma de fortalecer o circuito exibidor nacional.

Tags:

Netflix O Agente Secreto

Mais recentes

Imagem - Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana

Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana
Imagem - Bridgerton aposta em fidelidade ao livro e entrega quarta temporada mais próxima da obra original

Bridgerton aposta em fidelidade ao livro e entrega quarta temporada mais próxima da obra original
Imagem - Claudia Leitte tem vitória parcial na Justiça em ação por intolerância religiosa

Claudia Leitte tem vitória parcial na Justiça em ação por intolerância religiosa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
01

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
02

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Advogados dizem que adolescentes suspeitos por morte de cão Orelha estão sendo perseguidos e difamados
03

Advogados dizem que adolescentes suspeitos por morte de cão Orelha estão sendo perseguidos e difamados

Imagem - Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio
04

Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio