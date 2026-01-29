VEJA DETALHES

Netflix anuncia estreia de O Agente Secreto no streaming

Filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, será lançado na plataforma em data ainda não divulgada

Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:41

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda Crédito: Reprodução

A Netflix confirmou que O Agente Secreto, novo longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, será incorporado ao catálogo do streaming no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27), durante a inauguração do novo escritório da empresa em São Paulo, e reforça a estratégia da plataforma de ampliar investimentos em produções nacionais.

A informação foi divulgada pelo co-CEO da Netflix, Greg Peters, que destacou a relação construída pela empresa com o audiovisual brasileiro ao longo dos últimos anos. Segundo ele, a abertura do novo escritório simboliza a consolidação dessa parceria com criadores locais e a aposta em histórias capazes de alcançar o público internacional.

O Agente Secreto é citado como um exemplo desse movimento. O filme teve boa repercussão recente, recebeu indicações importantes e acumulou prêmios ao longo da temporada, o que aumentou a expectativa em torno de seu lançamento no streaming. Apesar da confirmação, a Netflix ainda não informou a data exata em que o longa ficará disponível para os assinantes.

A trama acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um professor universitário acusado de envolvimento em atividades consideradas subversivas. Para escapar da perseguição, ele foge para Recife com o filho pequeno, acreditando que estará seguro até conseguir deixar o país. Ao chegar à cidade, no entanto, descobre que se tornou alvo de um antigo inimigo e passa a viver sob ameaça constante.

Além de Moura, o elenco reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco, Wilson Rabelo e Laura Lufési.

Durante o evento em São Paulo, Greg Peters explicou que a Netflix atuou em parceria com os produtores do filme, contribuindo para o financiamento e garantindo o licenciamento para exibição futura na plataforma. Segundo ele, a ideia é manter flexibilidade para que os realizadores decidam o melhor caminho para seus projetos, incluindo uma permanência mais longa nos cinemas antes da estreia no streaming.