Anjo da Guarda pede coragem para impor limites nesta sexta-feira (30 de janeiro)

O recado espiritual do dia pede maturidade emocional, cortes conscientes e escolhas que não podem mais ser adiadas

Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:00

Astrologia Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira (30), o Anjo da Guarda traz um aviso claro, chegou o momento de impor limites e assumir decisões que vêm sendo empurradas com receio ou insegurança. A energia do dia favorece atitudes firmes, conversas francas e escolhas que, embora desconfortáveis, abrem espaço para equilíbrio e alívio emocional.

Áries

Para Áries, o recado é direto, nem toda batalha precisa ser travada. O Anjo da Guarda alerta sobre o desgaste causado por reações impulsivas e conflitos repetitivos. Hoje, a proteção espiritual atua quando você escolhe o silêncio estratégico ou a pausa consciente. Evitar uma discussão pode ser mais poderoso do que vencê-la.

Virgem

Virginianos recebem um chamado para parar de assumir responsabilidades que não são suas. O Anjo da Guarda reforça que ajudar não significa se sobrecarregar. Nesta sexta-feira, dizer não será um ato de autocuidado e não de egoísmo. A energia do dia favorece organização emocional e cortes em excessos que drenam sua energia.

Capricórnio

Capricornianos vivem um dia decisivo no campo prático. O Anjo da Guarda aponta que a indecisão está travando avanços importantes. É hora de escolher, mesmo sem todas as garantias. A proteção espiritual se manifesta quando você confia na própria capacidade de sustentar as consequências das suas escolhas.

Mensagem do dia