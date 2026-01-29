Acesse sua conta
Anjo da Guarda pede coragem para impor limites nesta sexta-feira (30 de janeiro)

O recado espiritual do dia pede maturidade emocional, cortes conscientes e escolhas que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:00

Astrologia
Astrologia Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira (30), o Anjo da Guarda traz um aviso claro, chegou o momento de impor limites e assumir decisões que vêm sendo empurradas com receio ou insegurança. A energia do dia favorece atitudes firmes, conversas francas e escolhas que, embora desconfortáveis, abrem espaço para equilíbrio e alívio emocional.

Áries

Para Áries, o recado é direto, nem toda batalha precisa ser travada. O Anjo da Guarda alerta sobre o desgaste causado por reações impulsivas e conflitos repetitivos. Hoje, a proteção espiritual atua quando você escolhe o silêncio estratégico ou a pausa consciente. Evitar uma discussão pode ser mais poderoso do que vencê-la.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
Virgem

Virginianos recebem um chamado para parar de assumir responsabilidades que não são suas. O Anjo da Guarda reforça que ajudar não significa se sobrecarregar. Nesta sexta-feira, dizer não será um ato de autocuidado e não de egoísmo. A energia do dia favorece organização emocional e cortes em excessos que drenam sua energia.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
Capricórnio

Capricornianos vivem um dia decisivo no campo prático. O Anjo da Guarda aponta que a indecisão está travando avanços importantes. É hora de escolher, mesmo sem todas as garantias. A proteção espiritual se manifesta quando você confia na própria capacidade de sustentar as consequências das suas escolhas.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
Mensagem do dia

Nem tudo precisa ser carregado até o fim. O Anjo da Guarda lembra que soltar, limitar e decidir também são formas de proteção. Hoje, a coragem está em respeitar seus próprios limites.

