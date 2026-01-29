Acesse sua conta
Bridgerton aposta em fidelidade ao livro e entrega quarta temporada mais próxima da obra original

Primeira parte do novo ano mantém romance de Benedict e preserva cenas icônicas de Um Perfeito Cavalheiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:32

A quarta temporada de Bridgerton
A quarta temporada de Bridgerton Crédito: DIvulgação/Netflix

A primeira parte da quarta temporada de Bridgerton chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (29) cercada de expectativas, especialmente sobre a fidelidade ao livro que inspira o novo arco da série. E, ao que tudo indica, a produção cumpriu a promessa feita ao público.

O novo ano adapta Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, obra que acompanha a história de Benedict Bridgerton. A trama apresentada nos episódios iniciais segue de perto o romance original, mantendo os principais acontecimentos e a essência do casal central.

Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix

A narrativa preserva o encontro marcante de Benedict com Sophie Baek durante o baile de máscaras promovido por Violet Bridgerton, além da busca obstinada do protagonista pela mulher misteriosa que muda sua vida. Outro ponto que permanece fiel ao livro é o conflito em torno da proposta de Benedict, elemento central para o desenvolvimento emocional do casal.

Entre os momentos mais aguardados pelos leitores, a famosa cena do lago também foi incluída na adaptação, reforçando o compromisso da série em respeitar passagens queridas pelos fãs da obra literária.

Os quatro primeiros episódios da quarta temporada foram disponibilizados às 5h, no horário de Brasília. A segunda parte, que completa o novo ano com mais quatro capítulos, tem estreia marcada para o dia 26 de fevereiro.

