VERÃO

Tá pensando que isotônico é água? Veja os cuidados necessários antes de tomar

Veja por que diabéticos e pessoas em dieta devem ter atenção redobrada com as bebidas esportivas

Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:00

Uso correto dos isotônicos evita excessos e melhora a recuperação do corpo Crédito: Freepik

O uso de bebidas isotônicas tornou-se popular nas academias e parques. Entretanto, o que muitos ignoram são os riscos que o consumo indiscriminado pode trazer para certos grupos de pessoas e condições de saúde.

Embora sejam benéficos em contextos específicos de alto rendimento, esses produtos escondem ingredientes que podem desequilibrar a dieta. O excesso de sais e açúcares é um fator de alerta constante para médicos.

É fundamental compreender que essas bebidas funcionam no organismo de maneira técnica e nem sempre recreativa.

O perigo oculto do açúcar e do sal

Muitos usuários buscam o isotônico pelo sabor agradável, esquecendo-se da composição química. Por conter glicose, essa bebida pode ser uma armadilha para quem deseja perder peso de forma saudável e rápida.

Além disso, a alta concentração de minerais é um problema para quem tem restrição de consumo de sal. Pessoas com hipertensão ou problemas renais devem evitar o produto sem uma recomendação médica específica.

Consequentemente, nutricionistas alertam que os isotônicos não são substitutos para a água. Eles são ferramentas de reposição para cenários de desidratação extrema e não devem compor a rotina de pessoas sedentárias.

Restrições para diabéticos e hipertensos

Os isotônicos são contraindicados a diabéticos por causa da carga de glicose. Ingerir essas bebidas sem necessidade pode causar picos glicêmicos perigosos, comprometendo o controle da doença a longo prazo.

Do mesmo modo, o sódio presente na fórmula agrava quadros de retenção de líquidos. Portanto, quem possui sensibilidade ao sal deve priorizar a água mineral pura para manter a hidratação diária sem riscos.

Em outras situações, o consumo regular de água é suficiente para repor os líquidos perdidos. A simplicidade da água continua sendo a escolha mais segura para a maior parte da população em geral.

Quando buscar outras alternativas

Em casos de desidratação por diarreia ou ressaca, os isotônicos podem até ajudar. Contudo, são mais indicados os soros de reidratação oral, que possuem concentrações de eletrólitos mais altas e eficazes.

Essas substâncias são formuladas especificamente para recuperar o corpo de perdas severas de fluidos. Por isso, em quadros clínicos, o isotônico de supermercado perde espaço para os medicamentos de farmácia.