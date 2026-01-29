Acesse sua conta
Tá pensando que isotônico é água? Veja os cuidados necessários antes de tomar

Veja por que diabéticos e pessoas em dieta devem ter atenção redobrada com as bebidas esportivas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:00

Uso correto dos isotônicos evita excessos e melhora a recuperação do corpo Crédito: Freepik

O uso de bebidas isotônicas tornou-se popular nas academias e parques. Entretanto, o que muitos ignoram são os riscos que o consumo indiscriminado pode trazer para certos grupos de pessoas e condições de saúde.

Embora sejam benéficos em contextos específicos de alto rendimento, esses produtos escondem ingredientes que podem desequilibrar a dieta. O excesso de sais e açúcares é um fator de alerta constante para médicos.

Pré-diabetes precisa de atenção

Estudo apresentado no Congresso Europeu EASD 2025 revela que a remissão do pré-diabetes pode reduzir mortalidade por todas as causas em mais de 40% por Shutterstock
Remissão reduz também o risco de morte cardiovascular ou hospitalizações por insuficiência cardíaca em mais de 50% por Shutterstock
Alcançar a remissão do pré-diabetes para os valores glicêmicos normais representa uma abordagem pioneira em prevenção primária, além de reverter em 58% a progressão para o diabetes tipo 2 por Shutterstock
Cerca de 30 milhões de brasileiros vivem com pré-diabetes  por Shutterstock
Uma das formas de tratamento para diabetes tipo 2 são as canetas injetáveis por Shutterstock
Apesar de silencioso, o pré-diabetes aumenta em 15% o risco de alguns tipos de câncer, 20% o risco cardiovascular e 67% o risco de complicações renais por Shutterstock
Entre os fatores de risco, estão obesidade ou sobrepeso, hipertensão arterial e histórico familiar de diabetes tipo 2  por Shutterstock
Apenas uma em cada nove pessoas com pré-diabetes sabe que tem a doença por Shutterstock
O mais importante na prevenção do diabetes é ter uma vida saudável: praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação balanceada e manter um peso adequado por Shutterstock
1 de 9
Estudo apresentado no Congresso Europeu EASD 2025 revela que a remissão do pré-diabetes pode reduzir mortalidade por todas as causas em mais de 40% por Shutterstock

É fundamental compreender que essas bebidas funcionam no organismo de maneira técnica e nem sempre recreativa.

O perigo oculto do açúcar e do sal

Muitos usuários buscam o isotônico pelo sabor agradável, esquecendo-se da composição química. Por conter glicose, essa bebida pode ser uma armadilha para quem deseja perder peso de forma saudável e rápida.

Além disso, a alta concentração de minerais é um problema para quem tem restrição de consumo de sal. Pessoas com hipertensão ou problemas renais devem evitar o produto sem uma recomendação médica específica.

Consequentemente, nutricionistas alertam que os isotônicos não são substitutos para a água. Eles são ferramentas de reposição para cenários de desidratação extrema e não devem compor a rotina de pessoas sedentárias.

Restrições para diabéticos e hipertensos

Os isotônicos são contraindicados a diabéticos por causa da carga de glicose. Ingerir essas bebidas sem necessidade pode causar picos glicêmicos perigosos, comprometendo o controle da doença a longo prazo.

Do mesmo modo, o sódio presente na fórmula agrava quadros de retenção de líquidos. Portanto, quem possui sensibilidade ao sal deve priorizar a água mineral pura para manter a hidratação diária sem riscos.

Em outras situações, o consumo regular de água é suficiente para repor os líquidos perdidos. A simplicidade da água continua sendo a escolha mais segura para a maior parte da população em geral.

Quando buscar outras alternativas

Em casos de desidratação por diarreia ou ressaca, os isotônicos podem até ajudar. Contudo, são mais indicados os soros de reidratação oral, que possuem concentrações de eletrólitos mais altas e eficazes.

Essas substâncias são formuladas especificamente para recuperar o corpo de perdas severas de fluidos. Por isso, em quadros clínicos, o isotônico de supermercado perde espaço para os medicamentos de farmácia.

Portanto, mantenha o equilíbrio e prefira sempre a orientação profissional. Afinal, a bebida age na hidratação que, em certas situações, não consegue ser reposta apenas com água, mas exige critério rigoroso.

