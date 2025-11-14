SAÚDE

Esta fruta rica em açúcar pode realmente reduzir o risco de diabetes? Os médicos dizem que sim

A surpreendente relação entre a manga e a prevenção do diabetes comprovada por estudos recentes

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:02

A surpreendente relação entre a manga e a prevenção do diabetes comprovada por estudos recentes

A manga, fruta tropical conhecida pelo sabor adocicado, tem surpreendido a comunidade científica ao demonstrar potencial para ajudar na prevenção do diabetes. Apesar de ser naturalmente rica em açúcares, estudos recentes mostram que seu consumo diário pode favorecer o equilíbrio da glicose no sangue e contribuir para a melhora da sensibilidade à insulina.

Essa constatação desafia o senso comum de que frutas doces devem ser evitadas por quem busca controlar os níveis de açúcar. Na verdade, a manga é uma combinação rica em fibras, antioxidantes e vitaminas que agem de forma integrada no organismo, tornando-a uma aliada da saúde metabólica quando consumida com equilíbrio.

A diferença entre o açúcar natural e o industrializado

Embora a manga seja doce, o tipo de açúcar que ela contém é natural e vem acompanhado de nutrientes essenciais, o que a distingue dos produtos processados. Segundo a pesquisadora Raedeh Basiri, o impacto de um alimento na saúde depende muito mais do seu conjunto nutricional do que apenas do teor de açúcar.

Enquanto alimentos industrializados geralmente têm açúcares adicionados e pouca densidade nutricional, a manga oferece fibras e compostos bioativos que ajudam o corpo a processar melhor a glicose. Assim, mesmo sendo adocicada, ela pode gerar efeitos mais positivos do que lanches artificiais considerados “leves”.

O que o estudo revelou sobre a manga e o pré-diabetes

A pesquisa analisou adultos com pré-diabetes divididos em dois grupos: um consumia uma manga fresca por dia e o outro uma barra de granola com pouco açúcar. Após seis meses, os participantes que incluíram a fruta na rotina apresentaram melhor controle da glicemia, maior sensibilidade à insulina e até mudanças favoráveis na composição corporal.

Publicado na revista Foods e financiado pelo National Mango Board, o estudo reforça que o consumo regular da fruta pode ser uma estratégia prática e natural para reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2, sem depender de restrições alimentares severas.

Os nutrientes que ajudam a equilibrar o açúcar no sangue

O segredo pode estar na combinação entre fibras, vitaminas e minerais que a manga oferece. Esses componentes ajudam a retardar a absorção de glicose e favorecem uma resposta mais eficiente da insulina, além de contribuir para o controle do peso e o bom funcionamento do metabolismo.

Outro ponto importante é que incluir frutas frescas na rotina estimula hábitos alimentares mais saudáveis de forma geral. Consumir uma manga inteira no lugar de produtos ultraprocessados pode ser um passo simples, mas eficaz, para melhorar a relação do corpo com o açúcar.

Como aproveitar os benefícios da manga no dia a dia

Para tirar o melhor proveito da manga, o ideal é consumi-la de forma equilibrada e combiná-la com outros alimentos nutritivos, como iogurte natural, aveia, castanhas ou sementes. Essas combinações ajudam a estabilizar o índice glicêmico e prolongam a sensação de saciedade.