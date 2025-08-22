Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inclusão de Ozempic e similares no SUS é barrada por comissão ligada ao Ministério da Saúde

Custo estimado para atender à demanda de pacientes no SUS seria de R$ 4,1 bilhões em cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:19

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic
Comissão ligada ao Ministério da Saúde barra inclusão Ozempic e similares no SUS Crédito: Alones/Shutterstock

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) se posicionou contra a incorporação dos medicamentos à base de semaglutida e liraglutida no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os pontos apontados estão o alto custo das medicações. O principal ponto levantado pela comissão, durante a discussão, foi a restrição orçamentária imposta pelo alto custo do tratamento. De acordo com relatórios do Ministério da Saúde, o custo estimado para atender à demanda de pacientes no SUS seria de R$ 4,1 bilhões em cinco anos. Em casos que exigem tratamento contínuo, o valor poderia chegar a R$ 6 bilhões no mesmo período.

A Conitec é o órgão responsável por decidir, após análises técnicas e consulta pública, se um tratamento deve ou não ser incluído no sistema público de saúde do país. Nesta semana, o grupo técnico analisava dois pedidos: O uso da semaglutida, feito pela farmacêutica Novo Nordisk, para o tratamento de pacientes com obesidade grau II e III, acima de 45 anos e com doença cardiovascular. Ela está em canetas como Ozempic e Wegovy.

A outra questão analisada era o uso da liraglutida para o tratamento de pacientes com obesidade e diabete tipo 2, que está em canetas como a Saxenda. Ambos os medicamentos são aprovados no Brasil para esses tratamentos e têm custo estimado de R$ 1 mil por caneta aplicadora. A comissão também destacou a necessidade de uso contínuo com o medicamento, o que impactaria o orçamento. Além disso, apontou que SUS já oferece uma alternativa para a obesidade, a cirurgia bariátrica. Com isso, decidiu-se pela não incorporação dos medicamentos na rede pública.

A decisão faz com que os medicamentos permaneçam fora do escopo de tratamentos oferecidos pelo SUS, apenas acessíveis na rede particular. A decisão da Conitec acontece duas semanas depois de o Ministério da Saúde ter anunciado a produção de canetas próprias em parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica brasileira EMS.

O foco da parceria são os medicamentos que contêm liraglutida e semaglutida — substâncias que atuam no controle da glicose e também contribuem para a perda de peso. Eles são aplicados por meio de dispositivos semelhantes a canetas, como os medicamentos Ozempic e Wegovy. A EMS lançou sua caneta emagrecedora no começo do mês. A Olire, feita à base de liraglutida e também é utilizada para o tratamento da obesidade e diabetes.

Em nota, a Novo Nordisk afirma que "compreende que o histórico subfinanciamento do SUS, somado ao contexto de desequilíbrio fiscal, restrições orçamentárias e obsolescência dos mecanismos de incorporação vigentes atualmente, impõem desafios para oferta de tecnologias inovadoras de saúde à população em nível nacional, mesmo quando estas são evidentemente custo-efetivas". Segundo a farmacêutica, que reforça ter pedido apenas a incorporação do WeGovy, a Conitec confirma que o medicamento é "uma tecnologia inovadora, segura, eficaz e custo-efetiva".

Mais recentes

Imagem - Passageiro é preso após não conseguir embarcar com cachorro e abandoná-lo em aeroporto

Passageiro é preso após não conseguir embarcar com cachorro e abandoná-lo em aeroporto
Imagem - Saiba quando exames com contraste são indicados e quem deve evitar

Saiba quando exames com contraste são indicados e quem deve evitar
Imagem - Divórcio pode ser decretado em caráter liminar, decide Justiça

Divórcio pode ser decretado em caráter liminar, decide Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho
01

Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
03

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil