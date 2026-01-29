Acesse sua conta
Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)

Virgem, Gêmeos e Áries ganham destaque e agilidade mental para fechar negócios e subir na carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:11

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a sua meta é crescer profissionalmente, a energia de hoje é o empurrão que faltava. Virgem está sob os holofotes: seus superiores estão de olho na sua rapidez e eficiência. É o dia perfeito para pedir aquele feedback ou até mesmo sugerir uma promoção. Sua capacidade de entrega está acima da média e o mercado está notando.

Para Gêmeos, o dia é de liderança absoluta. Aproveite a Lua no seu signo para encabeçar reuniões e colocar seus projetos pessoais no topo da pauta. Sua mente está processando informações em tempo recorde, facilitando a resolução de problemas complexos. Já para os Arianos, o foco está nas vendas e nas apresentações: você vai convencer qualquer um hoje.

Não deixe as oportunidades passarem por falta de iniciativa. A agilidade é a palavra de ordem, então responda àqueles e-mails, faça as ligações pendentes e mostre sua visão de futuro. O mundo corporativo valoriza quem se comunica bem, e hoje você tem o céu inteiro como seu aliado.

