PROJETO RAPUNZEL

Queda de cabelo? Reforçar essa vitamina pode ser a solução

Além da imunidade, a vitamina C é crucial para combater a queda e fortalecer seus cabelos

A queda de cabelo? Muitos pensam em estresse ou genética. Mas a falta de vitamina C pode ser a causa, um nutriente vital e muitas vezes ignorado em exames de rotina. Ela é crucial para a saúde capilar, mesmo sem apresentar os sintomas clássicos de deficiência. >

Dr. Marcos Mendes, especialista em queda de cabelo e transplantes, explica ao portal Terra: "o que pouca gente sabe é que a vitamina C está envolvida em processos vitais para o cabelo". Sem ela, o ferro não é absorvido, o colágeno se degrada rápido e os folículos ficam vulneráveis ao estresse oxidativo.>

Quer entender essa conexão vital? Vamos detalhar como a vitamina C age em seu corpo, fortalecendo os fios de dentro para fora. Seus cabelos merecem essa atenção especial e o cuidado certo para crescerem fortes e saudáveis!>

Como a vitamina c atua na saúde capilar

A vitamina C é essencial para absorver ferro, que leva oxigênio ao bulbo capilar, garantindo a produção e o crescimento dos fios. A queda de cabelo por baixo nível de ferro é comum, e a vitamina C é indispensável para sua absorção.>

Ela também age como um poderoso antioxidante no couro cabeludo, neutralizando radicais livres que danificam e afinam os fios capilares. Estresse constante, fumo e poluição aumentam esses radicais, elevando a demanda por vitamina C.>

Ademais, a vitamina C estimula a produção de colágeno, vital para a firmeza do couro cabeludo e sustentação do bulbo capilar. Sua falta pode causar perda de elasticidade e, consequentemente, intensificar a queda de cabelo.>