Socos e ofensas: vídeo expõe agressão entre músicos da banda de Flay e cantora se manifesta

Artista afirmou que não tolera violência no ambiente de trabalho e diz que medidas já estão sendo adotadas

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:21

Flay se pronunciou sobre briga de equipe Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Flay se manifestou após viralizar um vídeo em que dois músicos de sua banda aparecem trocando agressões físicas durante um ensaio. Em comunicado publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (29), a cantora de 31 anos classificou o episódio como inaceitável e afirmou que a situação "ultrapassou todos os limites".

As imagens mostram o tecladista e o percussionista discutindo, trocando ofensas e, em seguida, partindo para a agressão. Diante da repercussão, Flay afirmou que conversou individualmente com os envolvidos e reforçou sua posição sobre o ocorrido. "Não admito violência, não admito agressões e não admito esse tipo de comportamento dentro do ambiente de trabalho", declarou nos Stories.

A artista também destacou que se sente diretamente responsável pela integridade física e emocional de todos os profissionais que fazem parte do projeto e afirmou que não há justificativa possível para agressões. "Não existe relativização, não existe 'calor do momento' que torne isso aceitável", disse.

Apesar de afirmar que enxerga sua equipe "como uma família", a cantora ressaltou que a atitude representou um desrespeito não apenas entre os músicos, mas também à empresa, ao trabalho coletivo e a todos os profissionais envolvidos na construção do projeto artístico.

A artista lamentou ainda que o episódio tenha se tornado público e afirmou que medidas estão sendo tomadas com seriedade. Segundo Flay, não se trata de um caso isolado. "Violência não nos representa. Nunca representou. E nunca será tolerada", concluiu.