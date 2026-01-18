Por que nunca chove na capital desse país vizinho ao Brasil e como isso intriga os cientistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00
Se você planeja visitar o Peru, pode riscar a preocupação com temporais da sua lista de prioridades. Lima se destaca como uma das capitais mais secas do mundo, desafiando a lógica comum.
Recentemente, a falta de bueiros na cidade chamou a atenção de usuários na internet. Essa característica urbana é o reflexo direto de décadas sem episódios significativos de chuva.
Lima (Peru)
Diferente do Brasil, onde as pancadas de água são frequentes, Lima não vê tempestades desde 1970. Naquele ano, um evento atípico causou transtornos, mas a regra é o tempo seco.
O que os habitantes chamam de precipitação é apenas a gárua, uma garoa muito sutil. Ela umedece as superfícies sem gerar acúmulos, permitindo que as casas não precisem de calhas.
Viajar para Lima é ter a certeza de encontrar temperaturas médias em torno de 20 °C. Essa constância torna a metrópole um destino acessível e confortável durante os doze meses do ano.
A capital preserva a herança inca e oferece uma gastronomia que é referência global. Além disso, ela serve como o hub principal para quem pretende explorar as trilhas andinas.
A geografia explica por que a chuva raramente aparece nesse vale litorâneo. A Cordilheira dos Andes bloqueia as nuvens carregadas de umidade que tentam chegar vindas da região amazônica.
Enquanto São Paulo registra altos índices de chuva, Lima mantém uma média anual mínima. Esse isolamento climático garante que a cidade permaneça como um dos pontos mais interessantes da região.