AMÉRICA

Por que nunca chove na capital desse país vizinho ao Brasil e como isso intriga os cientistas

Saiba como a geografia protege a capital peruana das tempestades e cria um clima perfeito para viagens

Agência Correio

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00

Cidade é um paraíso andino para turistas Crédito: Diego Delso / Wikimedia Commons

Se você planeja visitar o Peru, pode riscar a preocupação com temporais da sua lista de prioridades. Lima se destaca como uma das capitais mais secas do mundo, desafiando a lógica comum.

Recentemente, a falta de bueiros na cidade chamou a atenção de usuários na internet. Essa característica urbana é o reflexo direto de décadas sem episódios significativos de chuva.

Lima (Peru) 1 de 5

O fenômeno meteorológico da gárua

Diferente do Brasil, onde as pancadas de água são frequentes, Lima não vê tempestades desde 1970. Naquele ano, um evento atípico causou transtornos, mas a regra é o tempo seco.

O que os habitantes chamam de precipitação é apenas a gárua, uma garoa muito sutil. Ela umedece as superfícies sem gerar acúmulos, permitindo que as casas não precisem de calhas.

Destino ideal em qualquer estação

Viajar para Lima é ter a certeza de encontrar temperaturas médias em torno de 20 °C. Essa constância torna a metrópole um destino acessível e confortável durante os doze meses do ano.

A capital preserva a herança inca e oferece uma gastronomia que é referência global. Além disso, ela serve como o hub principal para quem pretende explorar as trilhas andinas.

A barreira natural dos Andes

A geografia explica por que a chuva raramente aparece nesse vale litorâneo. A Cordilheira dos Andes bloqueia as nuvens carregadas de umidade que tentam chegar vindas da região amazônica.