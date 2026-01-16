Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na borda do planeta: saiba onde a Terra realmente termina e qual é o último país do mundo

Conheça os destinos que transformam a geografia em uma experiência emocional

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:00

Veja como a Noruega e a Argentina abrigam os símbolos do limite terrestre.
Veja como a Noruega e a Argentina abrigam os símbolos do limite terrestre. Crédito: Foto: Wikimedia Commons

Muitas pessoas buscam destinos que fogem do comum, mas poucas chegam aos locais onde a infraestrutura humana decide parar de avançar.

Esses pontos extremos criam a metáfora perfeita de um fim do mundo, mesmo sabendo que a Terra é esférica. O Cabo Norte norueguês e a cidade argentina de Ushuaia lideram o ranking de lugares que encerram o mapa para os viajantes.

Viagem e turismo: México, Vietnã, Tailândia, Egito e Colômbia

Descoberta no México: buraco azul é como um portal para a vida subterrânea por Imagem gerada por IA
"Buraco azul" descoberto no México tem área de quase 14 quilômetros quadrados por Reprodução/Ecosur
Estádio Azteca, Cidade do México, onde serão disputados jogos da Copa do Mundo 2026 por Shutterstock
Escultura de Frida Kahlo e Diego Rivera no parque Frida Kahlo no distrito de Coyoacan, na Cidade do México por Shutterstock
Famílias decoram os túmulos de seus entes queridos durante a celebração de Todos os Santos, em San Antonio Tecomitl, no México. por Pedro Pardo/AFP
A maquiagem da La Catrina, caveira estilizada que representa a morte, invade as ruas da cidade do México na semana de comemoração do Dia dos Mortos  por Ronaldo Schemidt/AFP
Caveiras expostas na Fundação Histórica da Cidade do México, em celebração ao Dia dos Mortos. por Yuri Cortez/AFP
Praça El Zocalo já ambientada para o dia dos mortos na Cidade do México. por Yuri Cortez/AFP
O vulcão Popocatepetl expele cinza e fumaça e está localizado a cerca de 55 km da cidade do México. por RODRIGO ARANGUA / AFP
Murais de vários artistas são retratados no Lincoln Park, perto do Memorial Nacional Chamizal e da fronteira EUA-México, em El Paso, Texas. Mais de 100 pinturas retratando a cultura latino americana. por PAUL RATJE/AFP
Vista da Virgem de Guadalupe em Ocuilan, no Mexico. por MARIO VAZQUEZ / AFP
O Vietnã é um destino com belas paisagens (Imagem: Tang Trung Kien | Shutterstock) por
"Ponte Dourada" nas colinas perto de Danang Na Ba, região central do Vietnã. por LIHN PHAM/AFP
Cidade de Hoi An, no Vietnam por ANTHONY WALLACE
Templo vietnamita na cidade de Danang. por ANTHONY WALLACE
Pescadora no Porto de Danang no Vietnam. por AFP
Parque público num subúrbio de Hanoi, no Vietnan. por Hoang Dihn Nam/AFP
Pescadores ancoram seus barcos na província de Quang Tri por STR/AFP
Circuito off-road em Hanoi no Vietnam. por Hoang Dihn Nam/AFP
Centro de reabilitação no norte da cidade de Hai Phong, no Vietnam. por HOANG DINH NAM / AFP
Praias colombianas atraem milhares de turistas por Reprodução
Cerimônia na Praça Simon Bolivar em Bogotá, na Colombia. por John Viscano/AFP
Dançarinos colombianos de salsa se preparam para apresentação no desfile do "Salsodromo", na feira de Cali. por CHRISTIAN ESCOBAR/AFP
Paradas das "Cuadrillas" durante o Carnaval de demônios, em Riosucio, em Caldas, Colômbia. A festa que se realiza a cada dois anos, tem suas origens no século XIX, quando foi fundada a cidade de Riosucio. por JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Desfile Dia Branco em Pasto, Colômbia, durante o Carnaval de negros e brancos. Mais de 10.000 pessoas participam da festa que tem suas origens em expressões culturais andinas, da Amazônia e do Pacífico. por JUAN BARRETO / AFP
Decoração de Natal em Cali, na Colombia. por LUIS ROBAYO/AFP
Exposição "Boterosutra” do artista colombiano Fernando Botero no Museu de Antioquia em Medelin por JOAQUIN SARMIENTO /AFP
Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia por Divulgação
Koh Phi Phi é um dos lugares para conhecer na Tailândia (Imagem: fokke baarssen | Shutterstock) por
Tailândia é um destino encantador que cativa qualquer turista exigente (Imagem: Sven Hansche | Shutterstock) por
Vista de Bangckok com seus escritórios, torres residenciais e comerciais, incluindo um dos arranha-céus mais alto da Tailândia, o edifício MahaNakhon. por AFP
Barco de muçulmanos Rohingya  perto de Koh Phi Phi Leh, província da Tailândia por ASSADAWUTH SUDEN/AFP
Estudantes da Universidade Princesa de Naradhiwas usam fantasia colorida durante desfile anual da instituição na província de Narathiwat, na Tailândia. por MADAREE TOHLALA / AFP
Celebrações de Ano Novo em Narathiwat, na Tailândia por Madaree TOHLALA/AFP
Estruturas religiosas de 1600 anos no Egito revelam arquitetura cristã primitiva por Reprodução: YouTube
Máscara dourada de Tutankamon no Museu do Egito no Cairo. O Museu que acabou de fazer 115 anos, comemora com uma mostra de 60 peças da carruagem dourada e mais 120 artefatos do famoso Faraó por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Pirâmide de Quéfren no planalto de Gizé na periferia do Cairo, capital do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Turistas no templo de Abu Simbel, ao sul de Assuão, no alto Egito. por STR / AFP
Papa Tawadros II de Alexandria conduz a missa na Catedral da Natividade de Cristo na nova Capital administrativa do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/ AFP
Judeu ultra-ortodoxo constrói um Sukkah, cabana temporária onde se permanence durante o Festival Sukkot, a festa dos tabernáculos quando se comemora o êxodo dos judeus do Egito há 3.200 anos. Em Jerusalém. por Menahem Kahana/AFP
Exposição 'Servir os deuses do Egito' foca no terceiro período, no Templo de Karnak. por JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
1 de 41
Descoberta no México: buraco azul é como um portal para a vida subterrânea por Imagem gerada por IA

Cruzando o túnel para o topo do mundo

No extremo norte da Europa, o Cabo Norte é o ícone de quem deseja chegar ao final da rodovia E69. O destino é famoso por se situar na ilha de Magerøya, diante da imensidão azul do Ártico.

O percurso terrestre exige a travessia de um túnel submarino que desce a mais de duzentos metros de profundidade. Apesar da beleza, o clima extremo da região pode restringir o tráfego de veículos em certas épocas.

A mística da cidade mais austral

Ushuaia representa o ponto final para quem viaja rumo ao sul do continente americano, na Terra do Fogo. A cidade argentina tornou-se famosa por ser a base logística obrigatória para quem viaja para a Antártica.

Mesmo com a existência de outras localidades menores no Chile, Ushuaia mantém a fama de cidade mais austral do globo. Assim, ela se fixou no imaginário popular como o último reduto de civilização antes do oceano.

Leia mais

Imagem - A psicologia explica por que você recusa convites e prefere ficar em casa, e isso não é tão ruim

A psicologia explica por que você recusa convites e prefere ficar em casa, e isso não é tão ruim

Imagem - Especialista revela como evitar picos de açúcar no sangue antes das refeições

Especialista revela como evitar picos de açúcar no sangue antes das refeições

Imagem - A intenção pode até ser boa, mas pense bem antes de resgatar gatos da rua se você já tem um em casa

A intenção pode até ser boa, mas pense bem antes de resgatar gatos da rua se você já tem um em casa

O fascínio psicológico pelas bordas geográficas

A ideia de que chegamos ao último ponto nasce quando a paisagem muda e o caminho acessível termina. Nesses lugares remotos, a sensação de que não há mais nada depois torna-se quase palpável para o turista.

Dessa forma, a geografia se mistura com a emoção de atingir o limite de nossas referências habituais. No entanto, o que vemos como nada é, na verdade, a vastidão contínua do planeta.

O surgimento do país mais novo da Terra

Além da geografia, o termo último pode ser aplicado ao nascimento de novas nações no cenário mundial. O Sudão do Sul detém esse título por ser o Estado mais recente a conquistar independência.

O país entrou para a ONU em 2011, marcando um novo capítulo na história geopolítica da África. Contudo, essa classificação não se confunde com os limites físicos onde a terra termina no mapa.

O fim da trilha humana

Ao final da jornada, percebemos que o planeta é contínuo e não possui um encerramento geográfico literal. O que realmente acaba no Cabo Norte ou em Ushuaia é apenas a trilha humana.

Portanto, esses locais seguem como destinos obrigatórios por representarem a experiência real de tocar a última fronteira. O fim é apenas o limite das estradas que ousamos construir e percorrer.

Escolhas do editor: O país que mais neva no mundo tem montes de gelo mais altos que casas. Ainda sobre viagens, leia também: 5 países baratos para viajar onde o real vale como o dólar e você nem imagina. Ou ainda País mais feliz do mundo oferece R$ 120 mil para quem quiser morar lá por 10 anos

Mais recentes

Imagem - Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?
Imagem - Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa nesta sexta (16)

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa nesta sexta (16)
Imagem - O universo testa limites e entrega um sinal forte e impossível de ignorar para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (16 de janeiro)

O universo testa limites e entrega um sinal forte e impossível de ignorar para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (16 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP
02

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
04

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim