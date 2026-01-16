Na borda do planeta: saiba onde a Terra realmente termina e qual é o último país do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:00
Muitas pessoas buscam destinos que fogem do comum, mas poucas chegam aos locais onde a infraestrutura humana decide parar de avançar.
Esses pontos extremos criam a metáfora perfeita de um fim do mundo, mesmo sabendo que a Terra é esférica. O Cabo Norte norueguês e a cidade argentina de Ushuaia lideram o ranking de lugares que encerram o mapa para os viajantes.
No extremo norte da Europa, o Cabo Norte é o ícone de quem deseja chegar ao final da rodovia E69. O destino é famoso por se situar na ilha de Magerøya, diante da imensidão azul do Ártico.
O percurso terrestre exige a travessia de um túnel submarino que desce a mais de duzentos metros de profundidade. Apesar da beleza, o clima extremo da região pode restringir o tráfego de veículos em certas épocas.
Ushuaia representa o ponto final para quem viaja rumo ao sul do continente americano, na Terra do Fogo. A cidade argentina tornou-se famosa por ser a base logística obrigatória para quem viaja para a Antártica.
Mesmo com a existência de outras localidades menores no Chile, Ushuaia mantém a fama de cidade mais austral do globo. Assim, ela se fixou no imaginário popular como o último reduto de civilização antes do oceano.
A ideia de que chegamos ao último ponto nasce quando a paisagem muda e o caminho acessível termina. Nesses lugares remotos, a sensação de que não há mais nada depois torna-se quase palpável para o turista.
Dessa forma, a geografia se mistura com a emoção de atingir o limite de nossas referências habituais. No entanto, o que vemos como nada é, na verdade, a vastidão contínua do planeta.
Além da geografia, o termo último pode ser aplicado ao nascimento de novas nações no cenário mundial. O Sudão do Sul detém esse título por ser o Estado mais recente a conquistar independência.
O país entrou para a ONU em 2011, marcando um novo capítulo na história geopolítica da África. Contudo, essa classificação não se confunde com os limites físicos onde a terra termina no mapa.
Ao final da jornada, percebemos que o planeta é contínuo e não possui um encerramento geográfico literal. O que realmente acaba no Cabo Norte ou em Ushuaia é apenas a trilha humana.
Portanto, esses locais seguem como destinos obrigatórios por representarem a experiência real de tocar a última fronteira. O fim é apenas o limite das estradas que ousamos construir e percorrer.
