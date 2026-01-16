ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de janeiro): pequenos sinais que atraem boas respostas

O dia favorece quem sabe observar sinais discretos e agir com mais intenção e menos pressa

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 16 de janeiro, é um daqueles dias em que o óbvio não entrega tudo. A sorte se manifesta nos detalhes, nas cores que você escolhe usar, nos números que surgem com mais frequência e até na forma como você reage a situações simples. Prestar atenção a esses sinais ajuda a alinhar atitudes, evitar desgastes desnecessários e aproveitar melhor as oportunidades que surgem ao longo da sexta-feira (16). Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O reconhecimento que chega por meio de um familiar reforça sua autoconfiança e traz orgulho. Manter o corpo em movimento ajuda a afastar a preguiça e melhora seu rendimento ao longo do dia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Touro: Resolver pendências financeiras hoje evita estresse nos próximos dias e traz sensação de controle. Cuidar melhor da alimentação também contribui para um equilíbrio maior entre corpo e rotina doméstica.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Gêmeos: Uma mudança aguardada finalmente começa a se concretizar, trazendo alívio emocional. Ajustar hábitos diários favorece tanto a saúde quanto a clareza mental.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Câncer: Atividades criativas tornam o dia mais leve e ajudam a renovar o ânimo. O reconhecimento profissional chega como consequência direta do seu esforço recente.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Leão: Trabalhar em equipe hoje rende resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho. Evitar discussões domésticas desnecessárias preserva seu equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Virgem: Manter discrição em assuntos familiares evita mal-entendidos. Uma surpresa positiva relacionada a dinheiro ajuda a aliviar preocupações antigas.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 7

Libra: Pendências resolvidas trazem uma sensação real de estabilidade e tranquilidade. O dia favorece decisões ligadas ao lar e planos de longo prazo.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 9

Escorpião: Questões familiares exigem mais paciência e menos reatividade. No trabalho, desafios revelam habilidades que você talvez não estivesse valorizando.

Cor da sorte: Amarelo-claro

Número da sorte: 11

Sagitário: Organizar melhor a rotina traz ganhos concretos de produtividade. Ajustes financeiros feitos hoje ajudam a criar mais segurança adiante.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 3

Capricórnio: Uma entrada inesperada de dinheiro ajuda a equilibrar responsabilidades recentes. No campo profissional, agir com rapidez faz diferença.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 5

Aquário: Buscar novos aprendizados fortalece sua autoconfiança e clareia objetivos. Organização é essencial para evitar pequenos conflitos em casa.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Peixes: Momentos em família trazem conforto emocional e sensação de pertencimento. O dia flui melhor quando você respeita seu próprio ritmo.

Cor da sorte: Bege