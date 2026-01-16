Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (16 de janeiro): pequenos sinais que atraem boas respostas

O dia favorece quem sabe observar sinais discretos e agir com mais intenção e menos pressa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 16 de janeiro, é um daqueles dias em que o óbvio não entrega tudo. A sorte se manifesta nos detalhes, nas cores que você escolhe usar, nos números que surgem com mais frequência e até na forma como você reage a situações simples. Prestar atenção a esses sinais ajuda a alinhar atitudes, evitar desgastes desnecessários e aproveitar melhor as oportunidades que surgem ao longo da sexta-feira (16). Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O reconhecimento que chega por meio de um familiar reforça sua autoconfiança e traz orgulho. Manter o corpo em movimento ajuda a afastar a preguiça e melhora seu rendimento ao longo do dia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Touro: Resolver pendências financeiras hoje evita estresse nos próximos dias e traz sensação de controle. Cuidar melhor da alimentação também contribui para um equilíbrio maior entre corpo e rotina doméstica.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Gêmeos: Uma mudança aguardada finalmente começa a se concretizar, trazendo alívio emocional. Ajustar hábitos diários favorece tanto a saúde quanto a clareza mental.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: Atividades criativas tornam o dia mais leve e ajudam a renovar o ânimo. O reconhecimento profissional chega como consequência direta do seu esforço recente.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Leão: Trabalhar em equipe hoje rende resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho. Evitar discussões domésticas desnecessárias preserva seu equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Virgem: Manter discrição em assuntos familiares evita mal-entendidos. Uma surpresa positiva relacionada a dinheiro ajuda a aliviar preocupações antigas.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 7

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Pendências resolvidas trazem uma sensação real de estabilidade e tranquilidade. O dia favorece decisões ligadas ao lar e planos de longo prazo.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 9

Escorpião: Questões familiares exigem mais paciência e menos reatividade. No trabalho, desafios revelam habilidades que você talvez não estivesse valorizando.

Cor da sorte: Amarelo-claro

Número da sorte: 11

Sagitário: Organizar melhor a rotina traz ganhos concretos de produtividade. Ajustes financeiros feitos hoje ajudam a criar mais segurança adiante.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Uma entrada inesperada de dinheiro ajuda a equilibrar responsabilidades recentes. No campo profissional, agir com rapidez faz diferença.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 5

Aquário: Buscar novos aprendizados fortalece sua autoconfiança e clareia objetivos. Organização é essencial para evitar pequenos conflitos em casa.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Peixes: Momentos em família trazem conforto emocional e sensação de pertencimento. O dia flui melhor quando você respeita seu próprio ritmo.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

