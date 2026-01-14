Especialista revela como evitar picos de açúcar no sangue antes das refeições

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:00
Colocar alimentos ricos em fibra no início das refeições é uma estratégia eficiente para prevenir picos de açúcar no sangue. Especialistas apontam alternativas acessíveis e fáceis de preparar que podem ficar sempre disponíveis na cozinha.
De produtos à base de soja a algas marinhas processadas, há várias opções com efeitos semelhantes quando usadas da forma correta. O segredo está em consumi-las antes dos carboidratos e priorizar versões sem açúcares adicionados.
Pré-diabetes precisa de atenção
Alimentos fermentados e ingredientes do mar têm em comum a capacidade de retardar a absorção de glicose. Essa abordagem alimentar favorece quem busca estabilidade metabólica de forma simples e contínua.
Consumir natto sozinho, sem misturá-lo ao arroz, aumenta o poder de frear a absorção de carboidratos que vêm depois. Esse fermentado de soja ajuda a controlar a velocidade com que os açúcares chegam à corrente sanguínea durante a refeição.
Natto em embalagem, tofu e soja cozida no vapor têm boa durabilidade e podem ficar prontos para uso com pouco preparo. Essa característica facilita a inclusão desses alimentos no início do almoço ou do jantar, mesmo em rotinas corridas.
Konjac e ágar-ágar oferecem sensação de saciedade com quase nenhuma caloria. Sashimi de konjac comercial servido com vinagre e missô é um exemplo de entrada leve que reduz a velocidade de absorção dos carboidratos consumidos depois.
O tokoroten, feito com ágar-ágar, é um aperitivo tradicional que combina bem com molho de soja e vinagre. O uso de vinagre na receita ainda contribui para estabilizar a glicemia. Preparar ágar-ágar em pó para café ou suco permite ter pequenas porções prontas antes das refeições.
Wakame, hijiki, kombu e outras algas marrons concentram ácido algínico, que reduz a absorção de açúcar no intestino. Versões secas pedem apenas reidratação, enquanto algas em conserva com vinagre já vêm prontas para consumo diário.
Produtos feitos com algas marinhas têm longa vida útil e se encaixam bem em rotinas ocupadas. Mantê-los na despensa permite usar pequenas porções antes das refeições ricas em carboidratos, ajudando a manter a glicemia mais estável.