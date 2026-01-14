Acesse sua conta
Especialista revela como evitar picos de açúcar no sangue antes das refeições

Alimentos naturais que retardam a absorção de açúcar e reduzem picos glicêmicos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:00

Guia prático de alimentos indicados por especialistas para controlar a glicemia
Guia prático de alimentos indicados por especialistas para controlar a glicemia Crédito: Freepik

Colocar alimentos ricos em fibra no início das refeições é uma estratégia eficiente para prevenir picos de açúcar no sangue. Especialistas apontam alternativas acessíveis e fáceis de preparar que podem ficar sempre disponíveis na cozinha.

De produtos à base de soja a algas marinhas processadas, há várias opções com efeitos semelhantes quando usadas da forma correta. O segredo está em consumi-las antes dos carboidratos e priorizar versões sem açúcares adicionados.

Alimentos fermentados e ingredientes do mar têm em comum a capacidade de retardar a absorção de glicose. Essa abordagem alimentar favorece quem busca estabilidade metabólica de forma simples e contínua.

Natto puro protege contra picos glicêmicos

Consumir natto sozinho, sem misturá-lo ao arroz, aumenta o poder de frear a absorção de carboidratos que vêm depois. Esse fermentado de soja ajuda a controlar a velocidade com que os açúcares chegam à corrente sanguínea durante a refeição.

Soja como opção prática e durável

Natto em embalagem, tofu e soja cozida no vapor têm boa durabilidade e podem ficar prontos para uso com pouco preparo. Essa característica facilita a inclusão desses alimentos no início do almoço ou do jantar, mesmo em rotinas corridas.

Konjac e ágar-ágar como aliados de baixas calorias

Konjac e ágar-ágar oferecem sensação de saciedade com quase nenhuma caloria. Sashimi de konjac comercial servido com vinagre e missô é um exemplo de entrada leve que reduz a velocidade de absorção dos carboidratos consumidos depois.

Tokoroten e preparos com ágar-ágar

O tokoroten, feito com ágar-ágar, é um aperitivo tradicional que combina bem com molho de soja e vinagre. O uso de vinagre na receita ainda contribui para estabilizar a glicemia. Preparar ágar-ágar em pó para café ou suco permite ter pequenas porções prontas antes das refeições.

Algas marinhas processadas com ação prolongada

Wakame, hijiki, kombu e outras algas marrons concentram ácido algínico, que reduz a absorção de açúcar no intestino. Versões secas pedem apenas reidratação, enquanto algas em conserva com vinagre já vêm prontas para consumo diário.

Como facilitar o uso diário das algas

Produtos feitos com algas marinhas têm longa vida útil e se encaixam bem em rotinas ocupadas. Mantê-los na despensa permite usar pequenas porções antes das refeições ricas em carboidratos, ajudando a manter a glicemia mais estável.

