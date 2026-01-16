LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado

Outras duas apostas na Bahia acertaram a quina e vão receber R$ 38,1 mil cada

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:34

Uma aposta registrada em Salvador faturou R$ 76.229,16 ao acertar cinco dezenas no concurso 2960 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (15), em São Paulo. O jogo vencedor foi feito na lotérica Show da Sorte, no bairro da Pituba, no formato bolão, com sete cotas.

Além da capital baiana, outras duas apostas do estado também acertaram a quina: uma em Juazeiro e outra em São Sebastião do Passé. Cada uma vai receber R$ 38.114,61.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

As dezenas sorteadas são: 03 – 13 – 15 – 16 – 46 – 47

Com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para sábado (17), é de R$ 41 milhões.