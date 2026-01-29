CULTURA

Última chance: exposição sobre ancestralidade e diáspora africana se despede de Salvador neste sábado (31)

Exposição promovida pelo CCBB encerra ciclo neste sábado (31) com palestra, performance e música ao vivo abertas ao público

Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:21

Ancestral: Afro-Américas Crédito: Divulgação

A exposição Ancestral: Afro-Américas chega à reta final no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, em Salvador, e se despede do público neste sábado (31) com uma programação especial. A mostra, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil em parceria com o MUNCAB, encerra a temporada após se consolidar como um dos principais destaques do calendário cultural da capital baiana.

O último dia contará com uma palestra da curadora Ana Beatriz Almeida, marcada para as 15h, além da performance Reverência, apresentada às 11h e às 14h. A ação cênica é concebida e interpretada por Rainha Vânia Oliveira, em diálogo direto com os eixos curatoriais da exposição, e conta com a participação do dançarino Clyde Morgan.

Exposição fica em Salvador até sábado (31)

Em cartaz desde setembro de 2025 até 1º de fevereiro de 2026, Ancestral: Afro-Américas reuniu artistas do Brasil e dos Estados Unidos e promoveu reflexões sobre ancestralidade, memória e as múltiplas experiências da diáspora negra. A passagem da exposição pelo MUNCAB reforçou o museu como um espaço de encontro entre arte, história e produção contemporânea afro-diaspórica.

Com patrocínio da BB Asset e do Google, a exposição ocupou o museu destacando a importância de iniciativas que ampliam o acesso à arte negra e fortalecem o diálogo entre territórios e narrativas das Américas. Para Júlio Paranaguá, gerente-geral do CCBB Salvador, o impacto da mostra foi direto. “A exposição encontrou em Salvador um território de escuta, troca e pertencimento. Ancestral: Afro-Américas cumpriu um papel fundamental ao aproximar o público de narrativas afro-diaspóricas que atravessam história, arte e contemporaneidade”.

Com curadoria de Ana Beatriz Almeida e direção artística de Marcello Dantas, a exposição partiu da celebração dos 200 anos do reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos para revisitar histórias frequentemente apagadas. O percurso apresentou cerca de 130 obras de mais de 60 artistas brasileiros e norte-americanos, entre nomes consagrados e emergentes, evidenciando a diversidade de linguagens da produção afro-diaspórica contemporânea.

“Pensar Ancestral: Afro-Américas foi criar pontes entre histórias que atravessam oceanos, mas compartilham raízes, dores e invenções. Salvador recebeu essa exposição de forma intensa, transformando o projeto em experiência viva”, afirmou a curadora Ana Beatriz Almeida.

Como gesto simbólico de encerramento, a performance Reverência ativa o espaço expositivo como lugar de experiência sensível, conectando corpo, memória e tempo presente. A ação reúne diferentes gerações em cena, com a participação do mestre Clyde Morgan, referência histórica da dança negra afro-americana na Bahia, ao lado de Rainha Vânia Oliveira e da criança artista Princesa Lavinha, propondo a ancestralidade como herança em constante movimento.

Para Cintia Maria, diretora-geral do MUNCAB, a exposição deixa um legado. “No MUNCAB, Ancestral afirma que a arte negra não é margem. A arte afro-diaspórica funda territórios, conecta diásporas e escreve futuro”.

A programação de encerramento inclui ainda música ao vivo com Bira Monteiro, Paulo Sérgio e Luciano Santos, artistas da cena local que dialogam com matrizes afro-brasileiras. O som integra a performance como linguagem essencial, criando uma escuta compartilhada entre dança, oralidade e presença.

Ao final da temporada, Ancestral: Afro-Américas reafirma o compromisso do CCBB e do MUNCAB com a valorização da arte afro-diaspórica e com a construção de narrativas que colocam a cultura negra no centro das discussões contemporâneas, consolidando Salvador como território estratégico desse diálogo cultural.

Serviço

O que: Exposição Ancestral: Afro-Américas

Quando: de 26 de setembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026

Onde: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador

Classificação: Livre

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17h, com acesso até 16h30

Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia, clientes do Banco do Brasil pagam meia entrada