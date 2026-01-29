Acesse sua conta
Vai sair no Camaleão? Veja quando e onde buscar o seu abadá

Bloco puxado por Bell Marques anuncia que esgotou os abadás VIPs de segunda e terça

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:08

Bloco Camaleão na Barra
Bloco Camaleão na Barra Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O Bloco Camaleão acaba de divulgar as datas de entrega dos abadás para o Carnaval 2026. Comandado por Bell Marques, o bloco que é um dos mais procurados do Carnaval de Salvador divulgou as informações para a entrega das camisas e anunciou que os abadás VIPs da segunda e terça já esgotaram.

O folião que já garantiu seu acesso, poderá retirar o abadá do Camaleão entre os dias 10 e 14/02, das 12h às 20h, e do dia 15 ao dia 17/02, das 10h às 18h, no estacionamento i1, no Shopping da Bahia.

Quem ainda não comprou seu abadá, tem a oportunidade de adquirir o pacote dos 3 dias ou comprar o acesso individual.

O Camaleão oferece ainda, o serviço de retirada com hora marcada. Trazendo mais conforto e comodidade para o folião, evitando filas na hora de buscar as camisas para viver a energia que só Bell Marques tem. A retirada por hora marcada pode ser feita através do site www.agendamento.centraldocarnaval.com.br/2008 .

Pensando na comodidade do folião, a Central do Carnaval traz o serviço exclusivo de entrega de abadás no Aeroporto de Salvador, entre os dias 10/02 e 16/02, das 7h às 21h e no dia 17/02 das 7h às 11h. Os clientes que optarem por esse serviço exclusivo deverão efetuar a reserva no site até o dia 01/02/26.

Leia mais

Leia mais

Tags:

Bell Marques

