ETERNOS

Ele pagou só R$ 10 para entrar no parque e saiu de lá milionário com um diamante raro

Kalel Langford achou pedra preciosa em parque dos EUA

Agência Correio

Publicado em 12 de junho de 2025 às 06:30

Kalel se tornou uma lenda em sua cidade natal. Crédito: Imagem: Arkansas Department of Parks and Tourism/Divulgação

Aos 14 anos, Kalel Langford já tem uma história digna de filme. Enquanto explorava a Cratera dos Diamantes, no Arkansas, o garoto encontrou um diamante avaliado em US$ 1 milhão. Tudo começou com um ingresso de R$ 10 e terminou com uma fortuna inesperada. >

Sua descoberta reforça o charme do parque, único no mundo onde visitantes podem ficar com as pedras preciosas que encontrarem. Kalel é a prova de que, às vezes, a riqueza está a apenas uma peneirada de distância. >

Da terra para as manchetes

"Estava junto com um monte de outras pedras do mesmo tamanho", relatou Kalel sobre o diamante escuro que chamou sua atenção. A família, inicialmente cética, levou a pedra para análise e se surpreendeu com o resultado. >

Waymon Cox, do parque, destacou que as condições climáticas favoreceram o achado. Chuvas recentes e o solo arado trouxeram pedras maiores à superfície, criando o cenário perfeito para a sorte de Kalel. >

Legado do "Superman"

O diamante, nomeado em homenagem ao super-herói, agora é um símbolo da jornada do garoto. A família Langford, que sempre viveu em Murfreesboro, viu sua vida mudar com uma simples ida ao parque. >

Enquanto Kalel guarda seu tesouro, o parque se consolida como destino para quem busca aventura e, quem sabe, uma mudança radical de vida. Afinal, como mostra essa história, diamantes podem ser eternos, mas às vezes aparecem quando menos se espera. >