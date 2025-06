GARIMPO

Com quase 650 kg, segundo maior diamante do Brasil é descoberto em Minas Gerais

Pedra avaliada em R$ 16 milhões foi extraída legalmente em Coromandel e agora aguarda certificação

Um diamante bruto de 646,78 quilates, avaliado em cerca de R$ 16 milhões, foi descoberto no mês de maio de 2025 por garimpeiros nas margens do Rio Douradinho, em Coromandel, Minas Gerais. A pedra, de coloração marrom, é agora a segunda maior já registrada no Brasil, ficando atrás apenas do lendário “Getúlio Vargas”, de 727 quilates, encontrado na mesma cidade em 1938. >