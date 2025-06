SAÚDE

Saiba como detectar risco de aneurisma com um teste simples

Teste rápido pode revelar alterações perigosas na aorta antes dos sintomas

Agência Correio

Publicado em 13 de junho de 2025 às 05:30

Teste rápido pode revelar alterações perigosas na aorta antes dos sintomas Crédito: Freepik

Você pode descobrir se está em risco de um aneurisma da aorta com um teste rápido e caseiro que leva apenas um minuto. A orientação vem de um médico dos Estados Unidos que viralizou nas redes sociais.>

O chamado “teste do polegar e da palma da mão” serve como indicativo de alterações no tecido conjuntivo — e pode ser o primeiro alerta de que algo não vai bem com suas artérias.>

A técnica simples chamou a atenção no TikTok após o médico Joe Whittington explicar que a elasticidade excessiva nos tecidos pode estar ligada a condições graves, como o aneurisma da aorta. >

Entenda o teste do polegar

O teste pode ser feito por qualquer pessoa: basta tentar esticar o polegar em direção à lateral oposta da mão. Caso ele ultrapasse a linha da palma e se curve para além do punho, o resultado é considerado positivo. >

Esse movimento exagerado pode sinalizar que o tecido conjuntivo — que dá suporte a órgãos, vasos e ligamentos — é mais elástico do que deveria. Essa flexibilidade, por sua vez, está ligada a maior risco de enfraquecimento das artérias, incluindo a aorta.>

Whittington reforça que o teste “não deve ser motivo de pânico, mas pode funcionar como um alerta útil para buscar avaliação médica”. A recomendação é especialmente válida para pessoas com histórico familiar ou outros fatores de risco cardiovascular.>

O estudo citado pelo médico mostrou que 60% dos pacientes com aneurisma da aorta apresentaram resultado positivo no teste. O número reforça a importância de considerar essa simples triagem como ponto de partida para investigações mais aprofundadas.>

O que é aneurisma da aorta

O aneurisma da aorta é uma dilatação anormal dessa artéria, que leva o sangue do coração para o resto do corpo. Essa alteração pode ocorrer na parte abdominal ou torácica e é extremamente perigosa se não for diagnosticada a tempo. >

O maior problema é o silêncio da doença. Em muitos casos, o aneurisma cresce lentamente, sem causar sintomas. Quando rompe, pode provocar sangramento interno intenso e exigir cirurgia de emergência.>

Os sintomas variam conforme a região afetada. No abdômen, a pessoa pode sentir dor contínua ou notar pulsação próxima ao umbigo. Já no tórax, os sinais incluem dor no peito, tosse persistente, rouquidão e falta de ar.>

Fique atento aos fatores de risco

Além de servir como possível sinal de aneurisma, o teste do polegar também pode indicar a presença de síndromes genéticas como Marfan, Ehlers-Danlos e Loeys-Dietz. Todas elas enfraquecem a estrutura das artérias. >

É fundamental prestar atenção aos fatores de risco já conhecidos, como pressão alta, colesterol elevado, aterosclerose e principalmente o tabagismo — que danifica diretamente as paredes arteriais.>

Se você teve resultado positivo no teste ou apresenta histórico familiar da doença, o melhor a fazer é procurar um cardiologista. A detecção precoce pode evitar complicações graves e salvar vidas.>