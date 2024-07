SAÚDE

Saiba como diagnosticar aneurismas da aorta

Os aneurismas da aorta são dilatações na mais importante artéria do corpo humano, desde o tórax até o abdômen. Geralmente, eles não apresentam sintomas e acabam sendo detectados por meio de exames. Com as tecnologias modernas de ultrassons e tomografias, passaram a ser mais facilmente identificados.

Há dois tipos de aneurismas: abdominal e torácico. “É um achado relativamente comum. O diagnóstico, sobretudo no início, não é motivo para pânico ou intervenções de urgência. Só precisam de intervenção aqueles que atingem um determinado tamanho, que varia de pessoa para pessoa”, explica o cardiologista do Hcor, Dr. Ênio Buffolo.

Por isso, é sempre importante monitorar os aneurismas e fazer a intervenção no momento adequado. “Hoje, com a tecnologia que temos para diagnóstico e com as salas híbridas, que permitem a realização de cirurgias invasivas e não invasivas, associadas ou isoladamente, conseguimos detectar e tratar aneurismas em estágios iniciais, com menos risco e uma recuperação mais rápida ao paciente”, finaliza.