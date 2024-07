ENSINO SUPERIOR

MEC autoriza criação de novos cursos de Medicina em Jequié e Conquista

A instalação dos cursos já havia sido aprovada judicialmente com base nos resultados positivos das avaliações do MEC

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União a portaria de autorização dos cursos de Medicina da Unex em Jequié e Vitória da Conquista. A instalação dos cursos já havia sido aprovada judicialmente com base nos resultados positivos das avaliações do MEC, permitindo que os alunos já estivessem matriculados e as atividades iniciadas.

Para o Coordenador do Curso de Medicina na Unex em Vitória da Conquista, Diêgo Ferraz Oliveira, o curso na cidade vem como resposta às demandas sociais por mais profissionais. “Há uma baixa razão de médicos por mil habitantes e vulnerabilidades sociais e carências tanto do município sede quanto da região de saúde de Vitória da Conquista”, afirma.

De acordo com Radmesse Britto, coordenador do curso na unidade de Jequié, os alunos passam por simulações de atendimento, inclusive com atores, antes de iniciarem nas unidades hospitalares. “Em ambiente controlado, isso proporciona um treinamento prévio essencial para o tratamento adequado dos pacientes. Além disso, contamos com laboratórios equipados com realidade virtual e outras tecnologias de ponta, que oferecem uma melhor qualidade de ensino e preparam nossos estudantes para os desafios da prática médica", disse ele.