VIOLÊNCIA

Família acredita que menina de 8 anos morta em Salvador foi vítima de um vizinho

Aysha Vitória desapareceu na segunda-feira (22) e foi encontrada com lesão na lombar e arranhões

Wendel de Novais

Publicado em 23 de julho de 2024 às 09:00

Aysha Vitória Crédito: Reprodução

Encontrada morta na manhã desta terça-feira (23), Aysha Vitória, de 8 anos, foi vista pela última vez às 17h saindo de casa para a residência da avó na mesma rua, na Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués. Pelo fato da criança não ter o costume de sair da rua onde vive e ter sido deixada, por volta das 4h40, a poucos metros de casa, a família acredita que Aysha tenha sido vítima de um vizinho, alguém que vive no local.

"Pela forma que foi, com ela desaparecendo aqui e alguém conseguindo deixar ela no mesmo lugar sem ser visto, a gente imagina que foi alguém daqui. Ouviram o barulho dela sendo deixada, saíram para ver na hora e não conseguiram encontrar quem deixou. A polícia é quem vai dizer, mas acreditamos que foi alguém daqui do beco", falou a tia de Aysha, que prefere não se identificar e mora no mesmo local.

O pai da menina, muito abalado, não conversou com a imprensa até o momento. Enquanto falava com policiais, porém, ele garantiu que também acredita que o responsável pelo crime mora na Travessa São Jorge. "Ela não sai daqui, eu não mando ela comprar nada em mercado fora daqui e já tem a orientação para não sair, eu oriento minha filha. Eu acredito que quem fez essa maldade é daqui", falou o pai a um policial no local onde a menina foi encontrada.

Menina de 8 anos é encontrada morta em Pernambués após desaparecer Crédito: Arisson Marinho/CORREIO