SALVADOR

Menina de 8 anos é encontrada morta em Pernambués após desaparecer

O corpo de uma menina de 8 anos, identificada como Aysha Vitória, foi encontrado na manhã desta terça-feira (23) na Travessa de São Jorge, no bairro de Pernambués , em Salvador. De acordo com informações iniciais, a vítima teria desaparecido na segunda-feira (22), quando imagens da criança circulavam junto com mensagens em sua procura.

A Polícia Civil (PC) e Departamento de Polícia Técnica (DPT) estão no local para perícia e remoção no corpo. Ao encontrarem o corpo, constataram marcas que indicam sinais de violência sexual no corpo da criança. Ela estava com as mãos para trás e informações iniciais diziam que ela havia sido encontrada com os braços amarrados. "Deixaram ela de bruços, uns dez metros de distância da casa dela. O corpo estava todo arranhado, com marcas que fizeram a gente pensar o pior, mas a perícia que vai dizer. Eu acredito que alguém da rua tirou o flagrante de casa e largou aqui", fala a tia da vítima, que não quis se identificar.