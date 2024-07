SEM SINTOMAS

Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia

O ator e apresentador Otaviano Costa descobriu um aneurisma após realizar um exame de eletrocardiograma. O diagnóstico aconteceu no dia 6 de junho, um dia antes do aniversário de Flávia Alessandra, esposa de Otaviano. Ele precisou passar por uma cirurgia.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele contou detalhes do que ocorreu. "Eu estava com aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma detectável, poderia ter o rompimento da minha aorta e ser irreversível", disse.