ROMANCE NO AR

Alice Carvalho, de Renascer, é flagrada aos beijos com Chandelly Braz, ex-esposa de Humberto Carrão

As duas curtiram um festival no Rio de Janeiro

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 13:13

Alice Carvalho e Chandelly Braz Crédito: Redes sociais

A atriz Alice Carvalho, que está no ar como Joana em Renascer, foi flagrada trocando beijos e carinhos com Chandelly Braz, ex-atriz da Globo e ex-esposa do ator Humberto Carrão.

Neste fim de semana, as duas curtiram o evento Festival 90s, que foi realizado no Rio de Janeiro. As artistas estiveram no evento acompanhadas de um grupo de amigos, e não esconderam que estavam juntas, passeando pelo show de mãos dadas e trocando carícias.

Segundo o site Extra, Alice e Chandelly estariam tendo um romance bem sério. Não há informações se a intérprete de Dinorá Vaqueiro, da série Cangaço Novo, tem um relacionamento aberto com a diretora de arte Chica Caldas, ou se o namoro acabou.

Alice Carvalho e Chandelly Braz são vistas aos beijos em show no Rio.



Alice, atualmente no ar como Joana em ‘Renascer’, e Chandelly, de ‘Cheias de Charme’, foram vistas em clima de romance durante o Festival 90s, segundo o Extra. pic.twitter.com/j2aTZjlbBX — Espiadinha (@canalespiadinha) July 22, 2024

Vale lembrar que o romance com Chica começou durante a pandemia e, no dia 11 de novembro, elas assumiram a relação nas redes sociais.