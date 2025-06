CURIOSIDADE

Milionário testa tratamento com sangue do filho para ficar jovem eternamente

Procedimento envolve rotina intensa e é inspirado em testes com camundongos

Brian Johnson, de 45 anos, se tornou conhecido por tentar algo que muitos desejam: parar o envelhecimento. Mas sua abordagem está longe de ser comum. Recentemente, ele usou o próprio filho como doador em uma transfusão de sangue com o objetivo de restaurar funções corporais. >

Pai, filho e avô em uma transfusão em cadeia

O procedimento chamou atenção por envolver três gerações da família. O empresário recebeu o plasma do filho de 17 anos após ambos passarem por uma coleta. O avô também participou do mesmo procedimento.>

Brian já vinha usando plasma de doadores selecionados com critérios rígidos, como estilo de vida saudável. O uso do próprio filho representa uma nova fase em sua estratégia.>

Experimentos com animais motivam a prática

A técnica ganhou visibilidade após estudos com roedores indicarem que o sangue jovem pode trazer benefícios a animais mais velhos. A troca de sangue teria melhorado aspectos como cognição e metabolismo. Para Brian, a aplicação em humanos é um passo lógico.>

A prática, no entanto, ainda não tem eficácia comprovada cientificamente — o que não impediu o milionário de seguir em frente.>

Treinos, exames e uma rotina cronometrada

Segundo ele, esse esforço combinado com as transfusões já gerou impacto: sua saúde teria retrocedido biologicamente vários anos, algo que ele pretende intensificar com novos testes.>