COLÔMBIA

Deputado e candidato estão entre mortos em acidente aéreo que matou 15 pessoas

Circunstâncias da queda ainda são investigadas

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:45

Deputado federal Diógenes Quintero e o candidato Carlos Salcedo Crédito: Reprodução

Entre os 15 mortos na queda de um avião na Colômbia, na quarta-feira (28), estão nomes ligados à política local e nacional. O acidente vitimou o deputado federal Diógenes Quintero e o candidato a deputado Carlos Salcedo, além de passageiros e tripulantes que seguiam no voo entre as cidades de Cúcuta e Ocaña, no departamento de Norte de Santander.

Diógenes Quintero tinha 36 anos e ocupava uma cadeira no Congresso colombiano desde 2022. Natural de Agua Blanca, em Hacarí, na região de Catatumbo, ele era formado em Direito e iniciou a trajetória pública atuando na defesa dos direitos humanos. Antes de chegar ao Legislativo, foi ouvidor municipal em sua cidade natal e também ouvidor regional em Ocaña.

A morte do parlamentar foi confirmada por sua equipe em um comunicado publicado no perfil oficial dele no Instagram. No mesmo acidente morreu Natália Cristina Acosta Salcedo, integrante do gabinete de Quintero, que também estava a bordo da aeronave.

Aquí el vídeo oficial!! La avioneta de satena se ha accidentado!! ? pic.twitter.com/wdeYIb8EXg — Daniel Muriel (@DaniMuriell) January 28, 2026

O avião transportava, ao todo, 13 passageiros e dois tripulantes. Os destroços foram encontrados horas depois da queda por agricultores da região rural de Hacarí, na área de Curasica, um local montanhoso, de difícil acesso e coberto por neblina. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a aeronave completamente destruída em um terreno inclinado.

A ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas, confirmou em entrevista coletiva que não houve sobreviventes. “As equipes chegaram ao local na esperança de encontrar sobreviventes, mas infelizmente não houve nenhum”, afirmou.

Quem estava a bordo

PASSAGEIROS

Natália Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan Pacheco Mejía

Karen Liliana Peredes Vera

Rolando Enrique Peñalosa Giualdrón

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo

María Alejandra Sánchez Criado

TRIPULAÇÃO

Capitão Miguel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Voo desaparecido

O voo NSE 8849 era operado com um avião Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, utilizado pela empresa Searca para a companhia estatal Satena. A decolagem ocorreu às 11h42 (horário local), no aeroporto Camilo Daza, em Cúcuta, com pouso previsto para as 12h05 no aeroporto Aguas Claras, em Ocaña. O último contato com o controle de tráfego aéreo foi registrado às 11h54, pouco antes de a aeronave desaparecer dos radares.

Após a perda de comunicação, a Satena informou que acionou todos os recursos disponíveis, em coordenação com o Centro de Comando e Controle da Força Aeroespacial Colombiana e a Aeronáutica Civil. As buscas enfrentaram dificuldades por causa do relevo montanhoso da região.

Investigação