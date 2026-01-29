Deputado e candidato estão entre mortos em acidente aéreo que matou 15 pessoas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:45
Entre os 15 mortos na queda de um avião na Colômbia, na quarta-feira (28), estão nomes ligados à política local e nacional. O acidente vitimou o deputado federal Diógenes Quintero e o candidato a deputado Carlos Salcedo, além de passageiros e tripulantes que seguiam no voo entre as cidades de Cúcuta e Ocaña, no departamento de Norte de Santander.
Diógenes Quintero tinha 36 anos e ocupava uma cadeira no Congresso colombiano desde 2022. Natural de Agua Blanca, em Hacarí, na região de Catatumbo, ele era formado em Direito e iniciou a trajetória pública atuando na defesa dos direitos humanos. Antes de chegar ao Legislativo, foi ouvidor municipal em sua cidade natal e também ouvidor regional em Ocaña.
A morte do parlamentar foi confirmada por sua equipe em um comunicado publicado no perfil oficial dele no Instagram. No mesmo acidente morreu Natália Cristina Acosta Salcedo, integrante do gabinete de Quintero, que também estava a bordo da aeronave.
O avião transportava, ao todo, 13 passageiros e dois tripulantes. Os destroços foram encontrados horas depois da queda por agricultores da região rural de Hacarí, na área de Curasica, um local montanhoso, de difícil acesso e coberto por neblina. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a aeronave completamente destruída em um terreno inclinado.
A ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas, confirmou em entrevista coletiva que não houve sobreviventes. “As equipes chegaram ao local na esperança de encontrar sobreviventes, mas infelizmente não houve nenhum”, afirmou.
Quem estava a bordo
PASSAGEIROS
Natália Cristina Acosta Salcedo
María Torcoroma Álvarez Barbosa
Maira Alejandra Avendaño Rincón
María del Carmen Díaz Rodríguez
Anirley Julio Osorio
Juan Pacheco Mejía
Karen Liliana Peredes Vera
Rolando Enrique Peñalosa Giualdrón
Diógenes Quintero Amaya
Anayisel Quintero
Gineth Rincón
Carlos Salcedo
María Alejandra Sánchez Criado
TRIPULAÇÃO
Capitão Miguel Vanegas
Copiloto José de la Vega
Voo desaparecido
O voo NSE 8849 era operado com um avião Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, utilizado pela empresa Searca para a companhia estatal Satena. A decolagem ocorreu às 11h42 (horário local), no aeroporto Camilo Daza, em Cúcuta, com pouso previsto para as 12h05 no aeroporto Aguas Claras, em Ocaña. O último contato com o controle de tráfego aéreo foi registrado às 11h54, pouco antes de a aeronave desaparecer dos radares.
Após a perda de comunicação, a Satena informou que acionou todos os recursos disponíveis, em coordenação com o Centro de Comando e Controle da Força Aeroespacial Colombiana e a Aeronáutica Civil. As buscas enfrentaram dificuldades por causa do relevo montanhoso da região.
Investigação
Segundo o diretor da Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chiment, foi aberta uma investigação técnica para apurar as causas do acidente. Ainda não há informações conclusivas sobre o que provocou a queda, e fatores como condições climáticas e possíveis falhas mecânicas serão analisados. As autoridades permanecem no local, concentradas nos trabalhos para esclarecer as circunstâncias da tragédia.