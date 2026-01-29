ASTRONOMIA

Cientistas identificam novo planeta do tamanho da Terra com 50% de chance de ser habitável

Planeta está a 146 anos-luz, tem órbita semelhante à da Terra e temperaturas comparáveis às de Marte

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:24

Planeta HD 137010 b Crédito: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Astrônomos de diferentes países identificaram um novo planeta do tamanho da Terra que pode estar localizado na zona habitável de sua estrela. Batizado de HD 137010 b, o corpo celeste fica a cerca de 146 anos-luz do sistema solar e apresenta aproximadamente 50% de chance de reunir condições favoráveis à existência de água líquida.

A descoberta foi detalhada em um estudo publicado nesta semana na revista científica Astrophysical Journal Letters e envolve pesquisadores da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Dinamarca. Por enquanto, o HD 137010 b é classificado como um planeta candidato, o que significa que novas observações ainda são necessárias para confirmar suas características.

Os dados que levaram à identificação do planeta foram coletados em 2017, durante uma missão do telescópio espacial Kepler, da Nasa. O objeto foi detectado por meio do método do trânsito, quando cruzou brevemente em frente à sua estrela, provocando um pequeno escurecimento captado pelos instrumentos.

O planeta orbita uma estrela semelhante ao Sol, embora menos brilhante e mais fria. Por esse motivo, os cientistas estimam que a temperatura da superfície do HD 137010 b seja mais próxima da observada em Marte, com possibilidade de ficar abaixo de –70 °C.

Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores é a semelhança da órbita com a da Terra. Segundo a cientista Chelsea Huang, da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, uma das autoras do estudo, o planeta completa uma volta ao redor de sua estrela em cerca de 355 dias, enquanto o ano terrestre tem 365 dias. “O que é realmente empolgante nesse planeta do tamanho da Terra é que sua estrela está a apenas [cerca de] 150 anos-luz do nosso sistema solar. O próximo melhor planeta ao redor de uma estrela semelhante ao Sol, em uma zona habitável, [ Kepler-186f ] está cerca de quatro vezes mais distante e é 20 vezes mais fraco”, afirmou.

A identificação inicial do sinal não partiu apenas de pesquisadores profissionais. Cientistas cidadãos, entre eles um estudante do ensino médio, foram os primeiros a apontar a possível presença do planeta. A partir daí, equipes de astrônomos ao redor do mundo passaram a analisar os dados com mais profundidade.