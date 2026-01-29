Cientistas identificam novo planeta do tamanho da Terra com 50% de chance de ser habitável

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:24
Astrônomos de diferentes países identificaram um novo planeta do tamanho da Terra que pode estar localizado na zona habitável de sua estrela. Batizado de HD 137010 b, o corpo celeste fica a cerca de 146 anos-luz do sistema solar e apresenta aproximadamente 50% de chance de reunir condições favoráveis à existência de água líquida.
A descoberta foi detalhada em um estudo publicado nesta semana na revista científica Astrophysical Journal Letters e envolve pesquisadores da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Dinamarca. Por enquanto, o HD 137010 b é classificado como um planeta candidato, o que significa que novas observações ainda são necessárias para confirmar suas características.
Os dados que levaram à identificação do planeta foram coletados em 2017, durante uma missão do telescópio espacial Kepler, da Nasa. O objeto foi detectado por meio do método do trânsito, quando cruzou brevemente em frente à sua estrela, provocando um pequeno escurecimento captado pelos instrumentos.
O planeta orbita uma estrela semelhante ao Sol, embora menos brilhante e mais fria. Por esse motivo, os cientistas estimam que a temperatura da superfície do HD 137010 b seja mais próxima da observada em Marte, com possibilidade de ficar abaixo de –70 °C.
Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores é a semelhança da órbita com a da Terra. Segundo a cientista Chelsea Huang, da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, uma das autoras do estudo, o planeta completa uma volta ao redor de sua estrela em cerca de 355 dias, enquanto o ano terrestre tem 365 dias. “O que é realmente empolgante nesse planeta do tamanho da Terra é que sua estrela está a apenas [cerca de] 150 anos-luz do nosso sistema solar. O próximo melhor planeta ao redor de uma estrela semelhante ao Sol, em uma zona habitável, [ Kepler-186f ] está cerca de quatro vezes mais distante e é 20 vezes mais fraco”, afirmou.
A identificação inicial do sinal não partiu apenas de pesquisadores profissionais. Cientistas cidadãos, entre eles um estudante do ensino médio, foram os primeiros a apontar a possível presença do planeta. A partir daí, equipes de astrônomos ao redor do mundo passaram a analisar os dados com mais profundidade.
Embora o HD 137010 b esteja relativamente próximo em termos astronômicos, a distância ainda torna qualquer tentativa de exploração inviável com a tecnologia atual. Em análise ao jornal The Guardian, a astrofísica Sara Webb, da Universidade de Swinburne, que não participou do estudo, classificou a descoberta como “empolgante”, mas ponderou que, mesmo assim, “esteja muito próximo no grande esquema da nossa galáxia, se tentássemos chegar lá, levaríamos dezenas de milhares, senão centenas de milhares de anos viajando nas velocidades atuais”.