Os três erros que mais atrasam processos de visto português

Especialista alerta para os detalhes que podem atrapalhar brasileiros na hora de tirar o visto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 15:42

Passaporte de Portugal
Passaporte de Portugal Crédito: Reprodução

Portugal segue como um dos destinos mais desejados por brasileiros que sonham em viver legalmente na Europa. No entanto, mudanças recentes nas regras de imigração e o rigor das autoridades portuguesas fazem com que erros aparentemente simples se tornem grandes obstáculos, resultando em exigências adicionais, suspensão do pedido ou até indeferimento do visto.

De acordo com a advogada especialista em direito internacional Juciana Correa, a ausência de orientação profissional costuma ser determinante para o atraso nos processos. “O processo de obtenção de um visto em Portugal pode demorar bastante se você não tiver suporte profissional e, com isso, cometer alguns erros”, alerta.

Veja os erros mais comuns, segundo Correa: 

1. Documentação incompleta ou fora do padrão

O envio incorreto de documentos está entre os problemas mais frequentes. Falta de apostilamento, certidões vencidas ou arquivos apresentados em formato diferente do exigido pelas autoridades portuguesas costumam gerar devoluções e novas solicitações, o que impacta diretamente o prazo de análise.

“Apostilas ausentes, certidões vencidas e arquivos enviados fora do padrão exigido pelas autoridades portuguesas são causas frequentes de devoluções e exigências adicionais, o que pode atrasar o andamento por meses”, explica Juciana Correa.

Juliana Correa
Juliana Correa Crédito: Divulgação

2. Erros no preenchimento dos formulários

Outro entrave comum está nos formulários do processo. Dados divergentes, informações incompletas ou até falhas de digitação podem levar a questionamentos formais e travar o andamento do pedido até que tudo seja corrigido, aumentando o tempo de espera do solicitante.

3. Desatenção às regras específicas do visto

Cada tipo de visto possui critérios próprios, prazos e exigências que não podem ser generalizados. Ignorar essas particularidades costuma resultar em pedidos de complementação documental ou até na negativa do processo.

“Não seguir essas normas à risca costuma resultar em indeferimentos ou pedidos de complementação documental”, destaca a advogada.

