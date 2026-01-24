REPRESSÃO DO ICE

Agentes federais dos EUA matam mais uma pessoa em Minneapolis durante operação

Morte acontece menos de 20 dias depois de agentes federais matarem mulher na mesma cidade

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:34

Moradora fotografou movimentação Crédito: Emma Kindelsperger/Reprodução

Autoridades federais e municipais confirmaram que um homem adulto foi morto a tiros por agentes federais na manhã de sábado (24), em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos EUA. O caso provocou um confronto entre forças de segurança e mais de 100 manifestantes que se concentraram no local logo após o ocorrido.

A prefeitura informou que divulgaria mais detalhes em uma entrevista coletiva sobre “o tiroteio de um homem adulto em Minneapolis envolvendo agentes do ICE”. Até o momento, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) não havia se manifestado publicamente.

A morte ocorre em meio a uma escalada de episódios violentos na cidade. Este foi o terceiro tiroteio envolvendo agentes federais em Minneapolis neste mês, incluindo a morte de Renee Good, de 37 anos, registrada em 7 de janeiro.

A promotora eleita do condado de Hennepin, Mary Moriarty, afirmou que o local “precisa ser isolado pelas forças de segurança locais para preservação de provas”, de acordo com The New York Times. Segundo ela, autoridades estaduais já foram impedidas por agências federais de acessar evidências e de avançar na investigação da morte de Renee Good.

O governador de Minnesota, Tim Walz, disse nas redes sociais que conversou com a Casa Branca após o episódio. Ele classificou o caso como “repugnante” e afirmou que o presidente Donald Trump “precisa encerrar essa operação”. Walz acrescentou: “Minnesota já chegou ao limite”.

O tiroteio aconteceu um dia depois de milhares de pessoas protestarem contra o endurecimento da política migratória de Trump, movimento que contou com o fechamento de centenas de empresas em solidariedade.

Vídeo mostra abordagem e disparos

As circunstâncias exatas da morte ainda não foram esclarecidas. No entanto, vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cena à distância. As imagens aparentam registrar agentes federais imobilizando uma pessoa na calçada enquanto ao menos um deles atinge o homem com um objeto.

Em seguida, um disparo é ouvido, seguido por outros tiros. Os agentes se afastam rapidamente, e uma pessoa cai no chão.

Emma Kindelsperger, de 24 anos, que mora próximo de onde aconteceu o tiroteio, disse que estava em seu apartamento quando ouviu muito barulho e foi verificar o que se tratava. Ela encontrou os agentes isolando a rua “Eles me disseram para recuar e manter distância”, relatou. “Imediatamente presumi o pior. Imaginei que alguém tivesse sido gravemente baleado.”