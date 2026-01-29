TRANSPORTE

Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)

Problema acontece na Linha 1

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:49

Estação de metrô Bom Juá fica às margens da BR-324 Crédito: Reprodução

Passageiros enfrentam superlotação e lentidão nas estações da Linha 1 do metrô de Salvador nesta quinta-feira (29). O problema ocorre devido à circulação dos trens em via singela - um só sentido - no trecho entre as estações Bom Juá e Campinas, após uma atividade de manutenção.

Com a operação em apenas um trilho, o intervalo entre as viagens aumentou, deixando o sistema mais lento. Usuários relataram dificuldade para embarcar e formação de filas nas estações. Em alguns pontos, como na estação Bom Juá, os portões de acesso à plataforma de embarque chegaram a ser fechados devido à lotação.

Diante da situação, passageiros afirmam que precisaram buscar outros meios de transporte, como ônibus, para seguir viagem.

Em nota, o Metrô Bahia informou que atua para normalizar a operação o mais rápido possível e lamentou os transtornos causados aos usuários.

