SUSTO

Mulher dá à luz no trabalho sem saber que estava grávida

"Na minha primeira gravidez, eu tive todos os sintomas. Nesta, não tive absolutamente nada. Eu estava até emagrecendo", disse

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:02

Mulher dá à luz no trabalho sem saber que estava grávida Crédito: Reprodução

Imagine carregar um bebê no ventre por nove meses e só descobrir na hora do parto que estava grávida? Foi exatamente isso o que ocorreu com Amethyst Blumberg, moradora de Iowa,nos Estados Unidos. Funcionária de um escritório da FedEx em Grimes, ela entrou em trabalho de parto durante o expediente, na última segunda-feira (26), mesmo sem saber da gestação.

De acordo com agências internacionais, a funcionária contou que estava terminando o turno de trabalho por volta das 8h da manhã, quando sentiu uma vontade repentina de ir ao banheiro. "Depois disso, eu não conseguia nem levantar do vaso sanitário". A saída foi abrir a porta do banheiro e pedir ajuda. "Eu me levantei e senti a cabeça dele", acrescentou.

O Corpo de Bombeiros chegou minutos antes do parto. Um paramédico informou que a equipe chegou ao local às 8h29 e que o bebê nasceu às 8h33. Amethyst e o filho, a quem deu o nome de Onyx King Easterlie, foram levados para um hospital próximo. O bebê veio ao mundo em bom estado de saúde, pesando 2,9 quilos e medindo 48 centímetros.