Resumo ‘Vale Tudo’: André termina com Aldeíde e Marco Aurélio planeja vingança contra Odete nesta quinta (18)

A novela das 21h terá separações, revelações e uma conspiração perigosa dentro da TCA

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:20

André (Breno Ferreira) e Aldeíde (Karine Teles).
André (Breno Ferreira) e Aldeíde (Karine Teles). Crédito: Divulgação

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira (18) promete agitar a trama com momentos de tensão e mudanças inesperadas. Mário Sérgio revela a Marco Aurélio que Freitas mentiu sobre um empréstimo feito no RH da empresa, aumentando ainda mais os conflitos internos. Enquanto isso, Jarbas percebe a tristeza de Consuêlo, que tenta lidar com questões pessoais.

Eunice surpreende a família ao contar que recebeu uma proposta de trabalho de uma estilista de Milão. Já Marco Aurélio confidencia a Leila que pretende atentar contra Odete, levantando a possibilidade de uma nova reviravolta no núcleo empresarial da novela.

Na vida amorosa, André descobre que Aldeíde mentiu e decide terminar o relacionamento. Daniela, preocupada, demonstra apoio ao irmão, enquanto Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Paralelamente, Odete estranha a reação de César em uma de suas conversas.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Outros destaques do capítulo mostram Heleninha e Renato assumindo o romance, além de André anunciando que desistirá do campeonato. Renato sugere a Raquel que o buffet da festa de lançamento da revista seja feito pela Paladar, movimentando ainda mais a história.

A rivalidade entre Maria de Fátima e Celina também ganha força. Maria de Fátima fala mal da socialite para Estéban e avisa que Celina, irmã de Odete, sairá com Olavo. Em outra frente, Ana Clara procura Maria de Fátima e mostra que conhece sua verdadeira identidade.

O capítulo ainda reserva mais uma reviravolta: Celina confessa a Eugênio que pretende terminar o romance com Olavo, mas é flagrada por Estéban. Já César se surpreende ao descobrir que, segundo seu contrato de casamento, herdará 50% do Grupo TCA em caso da morte de Odete.

