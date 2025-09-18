ÚLTIMAS SEMANAS

Resumo ‘Vale Tudo’: André termina com Aldeíde e Marco Aurélio planeja vingança contra Odete nesta quinta (18)

A novela das 21h terá separações, revelações e uma conspiração perigosa dentro da TCA

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:20

André (Breno Ferreira) e Aldeíde (Karine Teles). Crédito: Divulgação

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira (18) promete agitar a trama com momentos de tensão e mudanças inesperadas. Mário Sérgio revela a Marco Aurélio que Freitas mentiu sobre um empréstimo feito no RH da empresa, aumentando ainda mais os conflitos internos. Enquanto isso, Jarbas percebe a tristeza de Consuêlo, que tenta lidar com questões pessoais.

Eunice surpreende a família ao contar que recebeu uma proposta de trabalho de uma estilista de Milão. Já Marco Aurélio confidencia a Leila que pretende atentar contra Odete, levantando a possibilidade de uma nova reviravolta no núcleo empresarial da novela.

Na vida amorosa, André descobre que Aldeíde mentiu e decide terminar o relacionamento. Daniela, preocupada, demonstra apoio ao irmão, enquanto Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Paralelamente, Odete estranha a reação de César em uma de suas conversas.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8

Outros destaques do capítulo mostram Heleninha e Renato assumindo o romance, além de André anunciando que desistirá do campeonato. Renato sugere a Raquel que o buffet da festa de lançamento da revista seja feito pela Paladar, movimentando ainda mais a história.

A rivalidade entre Maria de Fátima e Celina também ganha força. Maria de Fátima fala mal da socialite para Estéban e avisa que Celina, irmã de Odete, sairá com Olavo. Em outra frente, Ana Clara procura Maria de Fátima e mostra que conhece sua verdadeira identidade.