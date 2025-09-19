STREAMING

Netflix aposta em romance bissexual com astro de 'O Urso'; veja detalhes da trama

Jeremy Allen White está na nova adaptação de André Aciman, autor de Me Chame Pelo Seu Nome

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:40

The Bear -- Pictured: Jeremy Allen White as Carmen 'Carmy' Berzatto. CR: Frank Ockenfels/FX Crédito: divulgação

Jeremy Allen White, premiado por sua atuação em O Urso, acaba de confirmar um novo desafio em sua carreira. O ator será o protagonista de Enigma Variations, minissérie da Netflix baseada na obra homônima de André Aciman, mesmo autor de Me Chame Pelo Seu Nome, romance que deu origem ao filme vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

Segundo informações da revista Variety, a produção terá Amanda Kate Shuman como roteirista, showrunner e produtora executiva, enquanto Oliver Hermanus assume a direção e também a produção. Além de atuar no papel principal, White será produtor executivo do projeto.

A trama acompanha Paul, um homem que atravessa diferentes fases da vida tentando compreender sua própria identidade e a intensidade de seus relacionamentos. Entre paixões efêmeras e amores marcantes, ele vive experiências que transitam entre desejo, incerteza e arrependimentos.

Jeremy Allen White 1 de 5

O enredo se passa em cenários distintos: no sul da Itália, onde Paul se apaixona ainda jovem por um marceneiro, e na Nova Inglaterra, onde seu sentimento por uma garota se estende por anos, entre encontros e desencontros. Ao longo da vida, ele também se envolve em relações com outros homens, em momentos anônimos e transitórios, como encontros no Central Park ou pelas ruas de Nova York.