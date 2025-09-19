Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:16
O Verão que Mudou Minha Vida se tornou um grande sucesso do Prime Video, especialmente durante a terceira temporada. A trama, que chegou ao fim na última quarta-feira (17/9), narra a história do triângulo amoroso formado pelos irmãos Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno) e a amiga da família Belly (Lola Tung).
5 séries de romances para quem amou O Verão Que Mudou Minha Vida
Apesar da série ter sido encerrada, a produção ganhará uma sequência para os cinemas, com previsão de estreia para 2027. Até lá, contudo, os fãs que estão com saudade da série podem aproveitar outras produções similares.