Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:00
Nem toda semana é feita de sorte e facilidades. Entre 29 de setembro e 5 de outubro, certos signos podem enfrentar pequenos contratempos e desafios que exigem paciência e atenção redobrada. Se você quer se preparar para driblar obstáculos e evitar frustrações, veja agora os três signos que devem ficar alertas nesta semana.
Veja as características dos signos
Os 3 signos menos sortudos da semana:
Câncer: Cancerianos podem sentir emoções à flor da pele, tornando a tomada de decisões mais difícil. Conflitos familiares ou mal-entendidos no trabalho podem surgir. A dica é respirar fundo e não reagir por impulso - a paciência será sua melhor aliada.
Características de Câncer
Escorpião: Escorpianos podem enfrentar desafios financeiros ou contratempos inesperados. A semana exige cautela com investimentos e contratos. Evite decisões precipitadas e mantenha o foco em soluções práticas, mesmo que a situação pareça complicada.
Características de Escorpião
Capricórnio: Capricornianos podem sentir pressão extra no trabalho e cobranças que deixam a semana mais pesada. É hora de priorizar tarefas, organizar sua rotina e não se sobrecarregar. Pequenos obstáculos podem ser resolvidos com planejamento e paciência.
Características do signo de Capricórnio