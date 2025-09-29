Acesse sua conta
Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Esses três signos vão precisar de paciência e atenção redobrada entre 29 de setembro e 5 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nem toda semana é feita de sorte e facilidades. Entre 29 de setembro e 5 de outubro, certos signos podem enfrentar pequenos contratempos e desafios que exigem paciência e atenção redobrada. Se você quer se preparar para driblar obstáculos e evitar frustrações, veja agora os três signos que devem ficar alertas nesta semana.

Os 3 signos menos sortudos da semana:

Câncer: Cancerianos podem sentir emoções à flor da pele, tornando a tomada de decisões mais difícil. Conflitos familiares ou mal-entendidos no trabalho podem surgir. A dica é respirar fundo e não reagir por impulso - a paciência será sua melhor aliada.

Escorpião: Escorpianos podem enfrentar desafios financeiros ou contratempos inesperados. A semana exige cautela com investimentos e contratos. Evite decisões precipitadas e mantenha o foco em soluções práticas, mesmo que a situação pareça complicada.

Capricórnio: Capricornianos podem sentir pressão extra no trabalho e cobranças que deixam a semana mais pesada. É hora de priorizar tarefas, organizar sua rotina e não se sobrecarregar. Pequenos obstáculos podem ser resolvidos com planejamento e paciência.

