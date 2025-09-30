'BBB 26' lança dinâmica que permite ao público substituir participantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:05
O Big Brother Brasil 26 vai estrear uma dinâmica inédita chamada laboratório, que promete agitar a disputa. A novidade lembra o Paiol de A Fazenda, mas com uma diferença: quem entrar nesse espaço poderá substituir brothers e sisters já fixos na casa.
Segundo a Globo, os confinados do laboratório vão viver perrengues, sem regalias, e terão que conquistar o público para garantir uma vaga no reality. A decisão ficará nas mãos dos fãs, que poderão acompanhar tanto a rotina dos participantes oficiais quanto dos novatos.
Tadeu Schmidt
Outra mudança é que o público também ajudará a formar o elenco: serão cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil, e os mais votados entram no jogo.
Além disso, a edição contará com um grupo de veteranos, formado por ex-BBBs que retornam ao programa, e três Big Fones espalhados pela casa, aumentando o suspense: o público decidirá qual deles tocará e a mensagem enviada.