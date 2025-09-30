Acesse sua conta
De Belém ao horário nobre: Guto Galvão estreia em 'Vale Tudo' após vencer grave doença

Ator paraense dá vida a Luiz, pai biológico de Sarita, e revela história de vida marcada por luta e paixão pela arte

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:05

Guto Galvão estreia no horário nobre com Vale Tudo
Guto Galvão estreia no horário nobre com Vale Tudo

O ator paraense Guto Galvão, de 32 anos, estreou no horário nobre da Globo em grande estilo. Ele interpreta Luiz, pai biológico de Sarita (Luara Telles) em Vale Tudo. A chegada do personagem promete movimentar a vida de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), mães adotivas da menina, além de trazer novos embates com Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Na trama, Luiz apresenta documentos que comprovam sua paternidade e tenta se reaproximar da filha, gerando conflitos emocionais sobre adoção e vínculos familiares. “O público vai se emocionar com essa tentativa de reencontro entre pai e filha”, adianta Guto.

Natural de Belém do Pará, o ator já havia se destacado em Amor Perfeito (2023) e no cinema, em filmes premiados como Manas e Pureza. Mas sua trajetória vai além da carreira. Aos 22 anos, Guto foi diagnosticado com miocardite viral, passou três meses internado e quase um ano em recuperação. “Na UTI, pensei: ‘Se eu morrer hoje, não aproveitei minha vida’. Fiz uma promessa a mim mesmo de que iria atrás do que realmente queria”, relembra.

Inicialmente apaixonado pela música, foi incentivado pelo irmão a tentar o teatro. Formado pela CAL, seguiu os passos de grandes nomes como Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães. “Sempre digo que a música foi meu primeiro amor, mas o teatro é o amor da minha vida”, brinca.

Com suas primeiras cenas já no ar, Guto celebrou a recepção do público. “Estou lendo cada mensagem e muito emocionado com o carinho. Há nove anos deixei Belém em busca de um sonho… Estar aqui agora enche meu coração de alegria e gratidão”, escreveu nas redes.

