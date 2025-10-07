REALITY

Quem é a cantora gospel que venceu o 'Estrela da Casa 2025' e ganhou prêmio milionário

Única mulher na final, cantora gospel superou Hanii, Juceir Jr e Daniel Sobral e conquistou prêmio no reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:55

Thainá Gonçalves, 1º lugar no 'Estrela da Casa' Crédito: Divulgação/TV Globo

A noite de segunda-feira (06) marcou a vitória de Thainá Gonçalves na segunda edição do Estrela da Casa. A cantora gospel de 33 anos, natural de Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, conquistou o primeiro lugar após a soma das notas das duas etapas da final e garantiu um prêmio de R$ 1.120.000,00.

Na decisão, Thainá apresentou as músicas “O Maior Vilão Sou Eu” e “That’s What Friends Are For”, emocionando o público e os jurados. Com 28,09 pontos, ela superou Hanii (27,98), Juceir Jr (27,90) e Daniel Sobral (27,23).

Além de ser a única mulher na final, Thainá foi a representante do gospel no reality. Sua trajetória artística começou cedo: aos três anos já cantava na igreja e, aos 14, liderava grupos de louvor. Inspirada por corais norte-americanos, chegou a estudar inglês, mas interrompeu os planos musicais na adolescência por conta da rigidez familiar. O retorno aconteceu apenas aos 30 anos, quando uma amiga a chamou para uma apresentação.

Desde então, Thainá já trabalhou como backing vocal para nomes como Thais Macedo e Filipe Ret. Em 2025, antes do reality, conquistou destaque ao vencer o quadro Mamãe é um Show, no Domingão com Huck. Casada e mãe de três filhos, a artista agora inicia uma nova fase da carreira após a consagração nacional.

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta terça-feira (07), Thainá se emocionou ao receber mensagens da família e resumiu o sentimento: “Está sendo uma loucura. Estou muito grata, muito feliz. Não consigo atribuir nada além da bondade e soberania de Deus. Fiz tudo que podia fazer, dei o meu melhor e aprendi bastante. Saio dessa experiência com ainda mais vontade de aprender.”