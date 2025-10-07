Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é a cantora gospel que venceu o 'Estrela da Casa 2025' e ganhou prêmio milionário

Única mulher na final, cantora gospel superou Hanii, Juceir Jr e Daniel Sobral e conquistou prêmio no reality

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:55

Thainá Gonçalves, 1º lugar no 'Estrela da Casa' Crédito: Divulgação/TV Globo

A noite de segunda-feira (06) marcou a vitória de Thainá Gonçalves na segunda edição do Estrela da Casa. A cantora gospel de 33 anos, natural de Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, conquistou o primeiro lugar após a soma das notas das duas etapas da final e garantiu um prêmio de R$ 1.120.000,00.

Na decisão, Thainá apresentou as músicas “O Maior Vilão Sou Eu” e “That’s What Friends Are For”, emocionando o público e os jurados. Com 28,09 pontos, ela superou Hanii (27,98), Juceir Jr (27,90) e Daniel Sobral (27,23).

Leia mais

Imagem - Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 6 a 11 de outubro

'Êta Mundo Melhor!': confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 6 a 11 de outubro

Imagem - Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Thainá Gonçalves é a campeã do Estrela da Casa 2025

Thainá Gonçalves, 1º lugar no 'Estrela da Casa' por Divulgação/TV Globo
Thainá Gonçalves se emociona com mensagem da família: 'Ainda não vi meus filhos' por Divulgação/TV Globo
Thainá Gonçalves é a grande campeã do Estrela da Casa por Divulgação/TV Globo
Thainá Gonçalves é a grande campeã do Estrela da Casa por Divulgação/TV Globo
'Estrela da Casa': Thainá Gonçalves vence a segunda edição do reality show por Divulgação/TV Globo
Estrela da Casa 2025 por Divulgação/TV Globo
Primeira eliminação do Estrela da Casa por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Thainá Gonçalves, 1º lugar no 'Estrela da Casa' por Divulgação/TV Globo

Além de ser a única mulher na final, Thainá foi a representante do gospel no reality. Sua trajetória artística começou cedo: aos três anos já cantava na igreja e, aos 14, liderava grupos de louvor. Inspirada por corais norte-americanos, chegou a estudar inglês, mas interrompeu os planos musicais na adolescência por conta da rigidez familiar. O retorno aconteceu apenas aos 30 anos, quando uma amiga a chamou para uma apresentação.

Desde então, Thainá já trabalhou como backing vocal para nomes como Thais Macedo e Filipe Ret. Em 2025, antes do reality, conquistou destaque ao vencer o quadro Mamãe é um Show, no Domingão com Huck. Casada e mãe de três filhos, a artista agora inicia uma nova fase da carreira após a consagração nacional.

Estrela da Casa 2025

Estrela da Casa é a nova aposta de reality show da TV Globo por
Thainá Gonçalves, 1º lugar no 'Estrela da Casa' por Divulgação/TV Globo
Hanii, 2º lugar no 'Estrela da Casa' por Divulgação/TV Globo
Juceir Jr, 3º lugar no 'Estrela da Casa' por Divulgação/TV Globo
Daniel Sobral, 4º lugar no 'Estrela da Casa' por Divulgação/TV Globo
Estrela da Casa 2025 por Divulgação/TV Globo
'Estrela da Casa': Thainá Gonçalves vence a segunda edição do reality show por Divulgação/TV Globo
Ana Clara e Michel Teló comandam o "Estrela da Casa" por Manoella Mello/TV Globo
Thainá Gonçalves é a grande campeã do Estrela da Casa por Divulgação/TV Globo
Primeira eliminação do Estrela da Casa por Reprodução/TV Globo
Estrela da Casa por Reprodução | Globo
Thainá Gonçalves é a grande campeã do Estrela da Casa por Divulgação/TV Globo
1 de 12
Estrela da Casa é a nova aposta de reality show da TV Globo por

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta terça-feira (07), Thainá se emocionou ao receber mensagens da família e resumiu o sentimento: “Está sendo uma loucura. Estou muito grata, muito feliz. Não consigo atribuir nada além da bondade e soberania de Deus. Fiz tudo que podia fazer, dei o meu melhor e aprendi bastante. Saio dessa experiência com ainda mais vontade de aprender.”

A final foi marcada por emoção, lágrimas e muita música, consolidando Thainá Gonçalves como a nova estrela do Brasil.

Leia mais

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre os pinguins

7 curiosidades interessantes sobre os pinguins

Imagem - 7 impactos do Instagram no cotidiano e no consumo de informação 

7 impactos do Instagram no cotidiano e no consumo de informação 

Imagem - Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo

Quem saiu do 'Estrela da Casa 2025'? Veja quem ficou de fora do top 10 no festival

Participante baiano do ‘Estrela da Casa’ revela curiosidade de Léo Santana: ‘Sou fã de um negão’

‘Estrela da Casa' estreia nesta segunda com baiano no elenco

Lucca vence o 'Estrela da Casa' e leva prêmio de R$ 1 milhão

Tags:

Estrela da Casa

Mais recentes

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
Imagem - Entenda como o abacaxi desincha e ainda ajuda no ganho de massa

Entenda como o abacaxi desincha e ainda ajuda no ganho de massa
Imagem - Ratinho se revolta após mudança de horário por causa do The Voice Brasil no SBT: 'Desrespeito'

Ratinho se revolta após mudança de horário por causa do The Voice Brasil no SBT: 'Desrespeito'

MAIS LIDAS

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
01

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
03

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - 'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol
04

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol