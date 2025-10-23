Acesse sua conta
Você dorme, mas fica cansado? Entenda os 7 tipos de descanso e como colocar em prática na sua rotina

Conheça quais são os sete tipos de descanso e como eles podem afetar a sua vida

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 22:00

O descanso não é uma simples necessidade fisiológica, como muita gente pensa
Ao contrário da crença popular, dormir e descansar não são sinônimos. Se você acorda cansado, mesmo depois de dormir por mais de oito horas, saiba que existe uma explicação para isso.

O ato de dormir é uma necessidade fisiológica básica. É nessa hora que o corpo realiza tarefas importantes, como a regeneração celular, o fortalecimento do sistema imunológico, a consolidação da memória e o equilíbrio hormonal.

Já o descanso é algo mais profundo, atrelado à união do corpo, da mente e das emoções. Nesse sentido, o descanso é uma forma de reduzir o estresse, praticar atividades relaxantes e equilibrar o corpo e a mente.

Tipos de descanso

Como você já deve ter percebido, o descanso possui diversas camadas. Para classificá-las, a médica norte-americana Saundra Dalton-Smith, autora do livro “Sacred Rest” (Descanso Sagrado, em português), listou sete tipos de descanso.

1. Descanso físico: envolve tanto o sono quanto o relaxamento muscular e as pausas ativas. Pode incluir cochilos, alongamentos, massagens leves e atividades de baixo impacto, como ioga. Esse tipo de descanso ajuda o corpo a se recuperar do esforço físico, reduz a tensão muscular e melhora a energia ao longo do dia.

2. Descanso mental: é a pausa necessária para interromper o fluxo constante de pensamentos e aliviar a sobrecarga cognitiva. Pode ser alcançado por meio de intervalos curtos durante o trabalho, práticas de meditação ou momentos de silêncio. Esse descanso melhora a concentração, a clareza mental e reduz o estresse.

3. Descanso sensorial: ocorre quando se limita a exposição a estímulos visuais e auditivos, como telas, notificações e ruídos. Desligar aparelhos eletrônicos, passar um tempo em ambientes tranquilos e diminuir a luz artificial ajudam a restaurar os sentidos e a reduzir a fadiga sensorial.

4. Descanso emocional: consiste em permitir-se sentir e expressar emoções de forma autêntica, sem suprimir sentimentos. Pode incluir conversas sinceras, momentos de reflexão e práticas de autocompaixão. Esse tipo de descanso promove equilíbrio emocional, reduz o esgotamento afetivo e fortalece a saúde mental.

5. Descanso social: está relacionado à escolha de interações que trazem bem-estar e à redução de contatos que causam cansaço. Envolve passar tempo com pessoas de apoio e reservar momentos de solitude. O descanso social ajuda a restaurar a energia emocional e fortalecer conexões significativas.

6. Descanso criativo: estimula a renovação da inspiração e da imaginação. Pode ser alcançado por meio do contato com a natureza, da apreciação da arte, da música ou de momentos de contemplação. Esse tipo de descanso favorece soluções inovadoras, amplia a percepção e reativa o senso de propósito.

7. Descanso espiritual: envolve conectar-se com valores, propósito e sentido de vida, independentemente de religião. Pode incluir meditação, oração ou a prática de gratidão (como o voluntariado). Esse tipo de descanso ajuda a reduzir a ansiedade, aumentar resiliência e proporcionar sensação de propósito.

