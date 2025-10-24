Acesse sua conta
Porto encontrado debaixo d'água no Egito dá pistas sobre uma das personagens mais enigmáticas da história

Investigação arqueológica sugere que os restos da rainha egípcia estão perto de Taposiris Magna

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:21

Descoberta inédita de Kathleen Martínez revela novo caminho para encontrar Cleópatra e Marco Antônio
Descoberta inédita de Kathleen Martínez revela novo caminho para encontrar Cleópatra e Marco Antônio Crédito: Freepik

O mistério em torno de Cleópatra, a última faraó do Egito, ganhou um novo capítulo emocionante que pode mudar a história conhecida.

A arqueóloga Kathleen Martínez, da National Geographic, localizou recentemente um porto submerso no Mediterrâneo, perto de Borg El Arab, nos arredores do antigo templo Taposiris Magna.

O renomado explorador Bob Ballard, que ficou famoso por encontrar o Titanic, esteve envolvido na expedição, ajudando a mapear a região submersa.

Por muito tempo, historiadores acreditaram que o túmulo de Cleópatra estaria próximo ao palácio real de Alexandria. Porém, há 20 anos Martínez investiga áreas subterrâneas ao redor de Taposiris Magna, mesmo em locais que outros especialistas consideravam irrelevantes.

O segredo enterrado por milênios

O Ministério do Turismo e Obras Arqueológicas do Egito anunciou a descoberta em setembro de 2025. Para os arqueólogos, Taposiris Magna era mais do que um templo: funcionava como um importante porto comercial na antiguidade.

“Isso torna o templo realmente importante”, Martínez afirmou à National Geographic. Para ela, o local “tinha todas as condições para ser escolhido para Cleópatra ser enterrada com Marco Antônio”.

O templo também era consagrado à deusa Ísis, com quem Cleópatra se identificava. “Ela não queria morrer como escrava ou prisioneira. Ela queria morrer como filha de Ísis”, reforça a arqueóloga.

Em 2022, a equipe descobriu ainda um túnel de 1,3 km de extensão sob o templo, a 12 metros de profundidade. Martínez acredita que o corpo da rainha pode ter sido transportado por esse túnel até o local final da sepultura.

Terremotos entre 320 e 1303 d.C. contribuíram para que muitos vestígios ficassem enterrados, complicando a busca pelo túmulo. Até hoje, o paradeiro exato de Cleópatra permanece desconhecido.

Uma rainha à frente de seu tempo

Nascida em 69 a.C., Cleópatra VII assumiu o trono jovem e se destacou por sua inteligência e visão política.

Martínez ressalta que a rainha superava os limites de sua época. “Ela era filósofa, médica, química e até especialista em cosméticos”, comenta a arqueóloga.

Cleópatra inicialmente se casou com Júlio César e, após sua morte, formou uma aliança política e amorosa com Marco Antônio. Juntos, tiveram três filhos e tentaram proteger a independência do Egito frente a Roma.

A derrota na Batalha de Ácio, em 31 a.C., marcou o fim da resistência: Marco Antônio tirou a própria vida, e Cleópatra faleceu pouco depois, aos 39 anos.

Com isso, o Egito foi incorporado ao Império Romano, e até hoje o local de descanso dos dois continua um dos maiores mistérios da arqueologia.

